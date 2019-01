Le dan el último adiós

Ciudad de México.

James Frawley, director de "The Monkees" y "The Muppets Movie", murió a los 82 años de edad en su casa en California, informó The Hollywood Reporter.

Frawley falleció de un ataque al corazón tras una caída, según relató su esposa, Cynthia Frawley, a Palm Springs Desert Sun.

El cineasta era el hijo menor del actor William Frawley, de quien siguió sus pasos en la actuación, empezando en Nueva York y en Broadway.

Sus primeros créditos en televisión incluyen "The Seasons of Youth", "Gunsmok", "The Outer Limits" y "Perry Mason".

DESTACÓ COMO DIRECTOR

En 1966 Frawley fue elegido por los productores Bob Rafelson y Bert Schneider para dirigir "The Monkees", serie televisiva que se centró en los miembros de la banda de pop rock del mismo nombre.

"Tomé una cámara de 16 milímetros, filmé dos cortometrajes y los edité yo mismo. Ganaron muchos premios y atrajeron la atención de Bert Schneider y Bob Rafelson, dos jóvenes productores de Hollywood en ese momento. Yo había sido un actor de improvisación y mucha comedia, así que pensaron que sería una combinación perfecta para dirigir ´The Monkees´", recordó Frawley en una entrevista con SFGate .

En 1979 Frawley fue contratado por Jim Henson para dirigir "The Muppets Movie". Lo llevó a Londres, donde hicieron "The Muppet Show", se conocieron y tuvieron una conexión inmediata.

Frawley recordó que trabajar con títeres en un viaje por carretera en un automóvil representó un desafío en su trabajo.