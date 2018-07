Le da Siboldi confianza a Acevedo

Así lo confirmó el estratega del cuadro de la Comarca, luego de informar que Orozco está recuperado de su problema estomacal, que le impidió entrenar un par de días la semana pasada



"Esto es una decisión técnica. efectivamente como publicó (Orozco) en sus redes sociales tuvo un malestar estomacal muy fuerte, que le impidió tomar parte en el entrenamiento más importante de la semana y por eso hicimos los ajustes", explicó el estratega.



Siboldi recalcó que el joven Acevedo se ganó su continuidad por lo que mostró ante Lobos BUAP y ahora tendrá sus seguir mostrando esa calidad para el encuentro contra Morelia.



Sobre el refuerzo que aún espera, señaló que no corre pires y no van a realizar ninguna compra de pánico, para cubrir por cubrir las diferentes posiciones.



Para la Copa, Siboldi espera que pueda ver en acción los refuerzos Matheus Dória y a Ayrton Preciado; aunque esperará esta semana para ver cómo están físicamente.



"La idea es que llegue otro más (refuerzo), pero no hay apuro, no queremos compra de pánico", abundó.