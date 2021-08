Le da prioridad a salud mental

"La salud mental es increíblemente importante y definitivamente tuve momentos en mi vida en los que sentí que mi decisión de ir a la universidad era algo muy grande porque había estado actuando desde los siete u ocho años", recuerda.

"Entré a la escuela cuando terminó ´iCarly´ y pude quedarme en la actuación, pero se sentía como lo mejor para mí... es muy importante que la gente se escuche, conozca sus sentimientos y no haga cosas porque otros crean que debería hacerlo, debes hacer lo que es mejor para ti. He tomado muchas decisiones como esas en mi vida y nunca me he arrepentido".

Miranda está de regreso en la pantalla en la nueva serie de "iCarly", que retoma a los personajes de la original, nueve años después; recientemente se estrenó por Paramount+.