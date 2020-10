Le da igual el Grammy

Alguna ocasión el Latin Grammy llegó a ilusionarlo, pero ahora el premio que reconoce a lo mejor de la música latina dejó de inspirar a Aleks Syntek y ya no le quita el sueño.

En días pasados la Academia Latina de la Grabación anunció a sus nominados, encabezados por J Balvin la figura con 13 menciones, seguido por Bad Bunny con nueve y Ozuna con ocho.

"Los desconozco (los Latin Grammy), dejó de inspirarme. Si en algún momento dado me daba ilusión, el día de hoy no me quita el sueño", dijo Syntek, quien el sábado estuvo de invitado en el programa Desvelados que conduce Juan Ramón Palacios.

"Si premian a quienes quieran premiar o dejan de premiar, no es algo que a mí me detenga en lo que yo quiero hacer ni crear la música que yo quiero".

Siempre ha sido un artista, dijo, que ha ido en su propia tendencia.

NUEVO MATERIAL

"Cuando hice ´Historias de Danzón y de Arrabal´ no había danzones alrededor o cuando hice ´Sexo, Pudor y Lágrimas´ no había canciones de ese estilo en el cine mexicano o ´Duele el Amor´ con Ana Torroja, nadie esperaba a Ana Torroja así, sin Mecano tener el éxito que logramos juntos.

"Creo que me he salido con la mía muchas veces y si Dios quiere lo seguiré haciendo ahora con nuevo material", indico el músico con 31 años de trayectoria.

Al respecto Syntek se limitó a opinar que será el tiempo el que muestre quién trascendió en la música y quién no.

En su caso, indicó el cantautor, quien promociona el sencillo "La Extinción de las Especies", está orgulloso que muchos de sus temas han conquistado varias generaciones.