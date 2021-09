Le da el boxeo viajes, pero no victorias

El púgil, quien también es conocido como "Josecito", debutó en el boxeo de paga en 2015, pero no gana un combate desde 2018. Liga siete derrotas en fila contando la última ante Mazlum Akdeniz, peleador que llegó con marca de 13-0 y con quien perdió por decisión tras cuatro asaltos. Seis de esas siete derrotas han sido fuera de México. Jovanni se echó cuatro pleitos entre septiembre y diciembre de 2018 en Europa, todos contra peleadores que iban es ascenso y tenían aptitudes para poder soñar con disputar algún día una fajín mundial. Martínez perdió en Alemania (22 de septiembre de 2018), Irlanda (6 de octubre), Reino Unido (20 de octubre) e Italia (30 de noviembre). La primera fue a 10 asaltos y las otras a seis rounds. Jovanni cayó en todas por puntos, pero tuvo el chance de conocer otras culturas.

Después de eso peleó hasta febrero de 2019 en Canadá, donde perdió por nocaut al final del sexto. Ya en 2017 había ido dos veces a combatir a tierras canadienses, donde actualmente se encuentra, pues es el encargado de ver todos los trámites para trasladar el cuerpo de Jeanette a México. Preocupa deceso La muerte de la boxeadora mexicana Jeanette Zacarías tiene conmocionados a varios sectores de Montreal, y el Gobierno de Quebec busca esclarecer el deceso y definir si hubo negligencia previo, durante o después del combate que sostuvo la joven en esa ciudad. La necropsia que le realizarán esta semana a Jeanette ayudará a saber si hay que deslindar responsabilidades, pues podría abrirse la puerta a demandas. CANCHA tiene conocimiento que no está en los planes de la familia de la peleadora de Aguascalientes.

El médico forense Jacques Ramsay es el encargado de hacer la investigación forense, la cual se solicita cuando hay una muerte que se produce en Quebec bajo circunstancias oscuras o violentas o cuando hay posibilidad de negligencia. "Es importante saber que el proceso de investigación del forense es confidencial hasta la publicación de su informe final", informó la oficina del forense, que también indicó que publicará los resultados en unos meses. La investigación va más allá de saber si la mexicana llegó en condiciones médicas óptimas para el combate, pues había sido noqueada y conmocionada en una pelea mayo, también se analizará si la Comisión que sanciona este deporte en la entidad (Régie des alcools, des course et des jeux du Québec, la RACJ) avaló de manera correcta el historial de Zacarías. Un viejo conocido Rubén Michelle Mejía Borja, boxeador de 35 años originario de Iztapalapa, es ya un viejo conocido de los cuadriláteros canadienses, pues cuatro de sus ocho peleas profesionales han sido en ese país.

El llamado "Michelline" es uno de los seis mexicanos que participaron en la función del 28 de agosto en Montreal, donde peleó la mexicana Jeanette Zacarías, quien falleció 5 días después de ser noqueada. Mejía debutó en 2018 en el boxeo profesional con un triunfo en la Ciudad de México, pero luego suma 6 derrotas, un empate y un No Contest (No Cuenta). A Michelle no lo consideran un boxeador que pueda ser campeón, pero pone a prueba a sus rivales. Esa es su labor en el boxeo, y por eso ha estado en varias funciones. En Montreal, cobró mil 200 dólares canadienses, unos 19 mil pesos. En México le hubieran dado, cuando mucho, 4 mil pesos. Mejía Borja perdió dos de tres pleitos a 4 rounds en Canadá en 2019. En junio perdió por decisión ante Yan Pellerin (7-1), en septiembre se midió con Cody Krahn (1-1) y fue un empate dividido. Y en diciembre cayó por decisión ante Blake Anderson (1-0).