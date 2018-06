Le da Cheryshev vuelta a la página

Si bien la goleada contra Arabia Saudita motivó bastante al anfitrión Rusia en el arranque de la Copa del Mundo 2018, el volante ofensivo Denis Cheryshev exhortó a olvidar esa victoria y a enfocarse en el cotejo ante Egipto.

Los rusos estarán en los octavos de final en dado caso de derrotar a los africanos el próximo martes, por lo que la concentración regrese al conjunto local para tener oportunidad de superar la ronda de grupos.

"Estamos de buen humor, y contra Arabia Saudita fue buena victoria. Queríamos ganar y resultó, pero debemos olvidar el partido, debemos seguir adelante", estableció el jugador del Villarreal.

"No sé (si juegue Salah), probablemente todavía esté afectado por su lesión y no está 100 por ciento listo. No debemos preocuparnos demasiado, debemos pensar en el equipo ruso y trabajar todos los días para ganar", apuntó.