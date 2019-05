Le da ´beso de Judas´

Ciudad de México.

Niurka le dio el "beso de Judas" a Ninel Conde o al menos eso piensan sus fans. La cubana compartió una fotografía en la que aparece besando la mejilla de una Ninel Conde de cartón.

La enemistad entre la vedette y la llamada "Bombón Asesino" es añeja. Niurka ha criticado en repetidas ocasiones a Ninel, alegando que no baila, no canta y no tiene talento.

Sus polémicas afirmaciones que no dejan bien parada a Ninel se han vuelto virales. Por ello el revuelo ahora tras su publicación "besando" a la "silicón asesino", como ella misma se ha referido a la mexicana.