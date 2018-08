¡LE CIERRAN LAS PUERTAS!

Nápoles, Italia

El presidente del Nápoles, Aurelio de Laurentiis, contó que sí estaba interesado en el portero mexicano Guillermo Ochoa, pero que por no tener pasaporte comunitario no buscará ficharlo.

"En nuestra lista estaban Ochoa, Mignolet, Ospina y Tatarusanu. Memo me gustaba, pero luego no lo quise fichar, aunque sus agentes vinieron a visitarnos en Dublín durante nuestra gira, porque no tiene pasaporte comunitario", dijo el directivo en Radio Kiss Kiss de Italia.

Ahora, el Nápoles busca al colombiano David Ospina.

"Es verdad, Ospina sí podría llegar. Estamos negociando, hay alguna diferencia todavía, pero es probable que, al final, la operación llegue a buen puerto", dijo.

Pese a que llegó al "Viejo Continente" en 2011, cuando fichó con el Ajaccio, no pudo iniciar el trámite del pasaporte en Francia ya que sólo residió 3 años y se requieren 5.

En España, cuando jugó con el Málaga, sí estuvo los dos años que necesita, pero el trámite en promedio tarda dos años y el de Ochoa todavía no se completa.

Así, el arquero se quedará en el Standard de Lieja, con quien el martes perdió la posibilidad de disputar la próxima Champions League.

CRITICA A LA AFICIÓN

En la misma entrevista, Aurelio de Laurentiis criticó a sus aficionados.

"Los aficionados quieren que gaste más dinero en los fichajes, pero luego ellos se compran las camisetas falsas y se saltan los tornos para entrar al estadio. Si ellos se quejan de mí, yo también de ellos", dijo.