Le canta a su papá

A los 12 años, Diego Boneta dijo que quería ser cantante y actor, y aunque a su papá, Lauro González, no le gustó la idea, siempre ha apoyado su carrera.Por ello, dice, siempre estará agradecido con su progenitor, y a manera de celebración anticipada del Día del Padre, le dedicó el clásico "My Way" (A Mi Manera), que hiciera famoso Frank Sinatra, acompañado del piano.

"Desde muy chiquito siempre me he sentido con absoluta confianza de contarle todo, porque todo es todo", dijo el intérprete de 27 años, durante un evento organizado por Buchanan's.



"Él me enseñó a nunca darme por vencido, y creo que estoy donde estoy porque le he echado muchas ganas, me he partido la cara y no me he rendido, y eso es lo que mi papá me recuerda".



El tema que le dedicó tiene historia en su familia, pues es una canción que a su abuelo le encantaba y uno de los clásicos que lo motivaron a ser artista.

"Mi papá me la puso a los 8 años e hizo que yo quisiera ser cantante y actor. Para su sorpresa, pues creo que al principio no le dio mucho gusto, pero aquí estamos".



"Hoy es un día muy especial porque puedo pasarlo con mi papá, solos los dos, y ahora es mi turno de darle un reconocimiento después de todo lo que él y mi familia han hecho para que yo pueda alcanzar mis sueños".



Además de dar vida a Luis Miguel en la serie biográfica producida por Netflix, el actor formará parte del elenco de la nueva película de la saga Terminator, junto a estrellas como Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger.



"Es una satisfacción enorme para mí ver cómo Diego toma los éxitos y los fracasos de la misma manera, y ha aprendido de ellos para superarse", señaló don Lauro González.