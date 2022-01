Le canta Laura Pausini a su yo del pasado en 'Caja'

Tras el impacto que generó con "Io Si", del filme La Vida por Delante, la italiana de 47 años reactivó su necesidad de volver a escribir y junto su compatriota, Madame, coescribió " Caja ", su nueva pieza inédita que estrena hoy (20 de enero) en todas las plataformas. "Eso fue un momento decisivo para poder inspirarme, para decidirme a componer, y por eso empecé a buscar canciones. Fue inspirador y me impulsó a reactivarme", dijo Pausini en videoentrevista.

Su nuevo sencillo hace alusión al reencuentro de dos mujeres, y quienes en una caja, descubren recuerdos de antaño y con los que asocian experiencias que tuvieron en conjunto. Que si destendía la cama y bailaba al compás de "Billie Jean" o que si hacía frío y qué veía a través de la ventana. Puede ser alusiva a una pareja que se reencuentra, de una madre a su hija, o de una hija a su madre, o como en su caso, de la Laura adolescente a la adulta de hoy.

"La versión original era dedicarla a una de esas amigas de la foto, pero yo le pedí que me dejara la libertad de que fuera el mismo tema, cambiando unas palabras, pero con otra historia, que fue para mí, la Laura adolescente con la Laura que soy hoy.

"Y veo que cuando la han escuchado mis amigos y mis familiares, cada uno tiene su propio destinatario diferente. Eso está bien, todas las canciones son así. Por muchos años, cuando cantaba 'En Cambio No', muchas personas no sabían que era dedicada al último saludo que tuve con mi abuela", detalló la cantautora. Ya con casi 30 años de carrera discográfica, más de 20 sencillos número uno, 70 millones de discos vendidos y muy querida por sus participaciones en La Voz. México y La Voz... España, Pausini contó que si guarda muchas cosas de su pasado en cajas. "Tengo varias cajas.

La de cuando era pequeña pequeña está ahora en el desván de la casa de mis padres. Y tengo otra en mi casa donde conservo cosas que quiero y que tenga mi hija (Paola, de 8 años). Me gustaría que ella encontrara esta caja y viera lo que le estoy preparando.

Pero la canción no necesariamente es una verdadera caja material, también puede ser emocional, en la mente, en el corazón", acotó. Y aunque la también fashionista e influencer no está segura de que este año componga suficientes canciones para dar a conocer un material inédito completo, sí tiene otra novedad, el estreno del docufilme Laura Pausini- Un Placer Conocerte, que estrena próximamente Amazon Prime Video.

"El contenido del docufilme lo tengo en mi cabeza desde hace años, pero no se había dado. Ya había sacado algo que había producido yo, en mi disco grandes éxitos, y que se llamaba 'Vente', era un tipo de documental. "Esto que sale con Prime Video es un docufilme, tiene una parte que explica a través de imágenes inéditas una parte de mi vida muy personal. Y la otra es una película verdadera, en la que actúo, pero siempre Laura. y ya no puedo decir más", adelantó. Ganadora del Grammy y del Latin Grammy, Pausini afirmó que contempla regresar a los escenarios, porque le urge reencontrarse con su público, aunque no está segura si será este año o hasta el que viene.