Le canta a México con mariachi

Miles de personas se pusieron "la camisa negra" con Juanes y el cantante lo agradece hincándose ante un público entregado y haciendo un tributo a la música mexicana con mariachi con el que interpretó "Querida" de Juan Gabriel y "El rey" de José Alfredo Jiménez.

Después de que ofreció un gran espectáculo, fue durante el encore que en un modo acústico el cantante colombiano salió al escenario, con la primera estrofa de "Querida", en donde poco a poco se fue incorporando un mariachi con el que terminó de interpretar la canción de El Divo de Juárez.

DESATA EUFORIA

Fue una presentación que ninguno de los asistentes se esperaba, por lo que se desató la euforia en el lugar, misma que incrementó al interpretar "El rey" un tema José Alfredo Jiménez, el cual todos los asistentes cantaron de principio a fin.

El reloj marcaba las 21:00 horas cuando entre aplausos y silbidos salió Juanes al escenario, lo que ocasionó gritos ensordecedores, sobre todo de mujeres que gritaban sin control al ver en escena a su artista favorito interpretando "A Dios le pido".

Continuando con "Fuego", que fue lo que sentían aproximadamente 10 mil personas que asistieron al coloso de Reforma, que desde la primera canción se pusieron de pie y comenzaron a cantar cada uno de los temas del cantautor.

UNA FIESTA

La fiesta continuó con "Mala gente", "Nada valgo sin tu amor", "Fotografía", "Es por ti", "Volverte a ver", entre otras, "Esto no me lo creo gente, muchas gracias a todos y esto apenas comienza", dijo el intérprete a su público que no paraba de ovacionarlo.

La hora de bailar inició con "Oye mujer", en donde el cantante dijo, "Este ritmo pertenece a toda Latinoamérica así que vamos a bailar cumbia", convirtiendo el lugar en una gran pista de baile.

Los ritmos del reggaetón no se hicieron esperar con "Pa´ dentro" y "La plata", en donde varios disfrutaron un poco del perreo, mientras que otros grababan con su celular el momento.

"Gracias México", "Te amo México", fueron algunas de las frases que dijo durante todo el show.

El momento que todos estaban esperando llegó cuando iniciaron los primeros acordes de "La camisa negra", con la que todos cantaron al unísono, y cerró con "Me enamora" y regresando con "Querida" y "El Rey", el intérprete cerró la noche con "La luz".