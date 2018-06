´Le cae la noche´ a la vía Reynosa-Río Bravo

"Una señora quiso dar vuelta en un lugar donde no existía retorno, yo creo que se confundió". Enrique Márquez, automovilista.

La carretera que va de Reynosa a Río Bravo se pierde en la oscuridad una vez que cae la noche. En este punto no hay iluminación suficiente y los conductores que están obligados a circular por ahí afirman sentirse inseguros.

Enrique Márquez, uno de los afectados, tiene que utilizar esta vía para salir de su trabajo de una maquiladora sobre el bulevard Luis Donaldo Colosio, con rumbo a su casa en el fraccionamiento Azteca, de Río Bravo, el tránsito es todos los días.

"Desde que yo tengo memoria nunca han puesto luz, estaría bien que sí le invirtieran en unas lámparas para que los que pasamos por aquí podamos guiarnos. El otro día me tocó ver como una señora quiso dar vuelta en un lugar donde no exista retorno, yo creo que se confundió".

Considera que si no existen señalamientos, barreras de colores brillantes o letreros luminosos aumentan las posibilidades de ser víctima de la delincuencia. "Tengo un amigo que venía de Pharr (Texas) e iba para Río Bravo, tenía que pasar por aquí y a él le tocó ver cómo le quitaron el carro a un señor; yo cuando pienso en eso me siento mal, no es posible que nos estemos exponiendo tanto". Relató que el hecho ocurrió en este mismo año.

La realidad que atraviesan los automovilistas que vienen en sentido contrario, de Río Bravo a Reynosa es similar.

Juan Domínguez es otro automovilista quien ha procurado disminuir las salidas nocturnas por miedo a las revisiones. "Cuando yo vengo para acá tengo que pasar por un retén donde hay personas que no te muestran su cara, la tienen tapada, ellos te revisan el carro pero tú en ningún momento sabes si la persona que está haciendo eso realmente es oficial, no tienes certeza".

Y agregó que es común encontrarse con poncha llantas u objetos extraños que la luz del carro no percibe con claridad.

Domínguez espera que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Multan mal uso de luces

>El Reglamento de Tránsito y Vialidad de Reynosa sanciona a aquellos conductores que no apliquen las luces altas o cortas de manera adecuada.

>De acuerdo con el Periódico Oficial del Gobierno de Tamaulipas publicado en noviembre del 2017, para la ciudad de Reynosa se han calculado multas de 5 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para aquellos conductores que "No proyecten luz baja a 30 metros al frente" y para quienes "No proyecten las luces altas a 100 metros al frente".

>Sanciones que podrían aumentar hasta en un 200 por ciento, si el conductor provoca un accidente vial.