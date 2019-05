Le buscan solución a despido de eventuales

El director general quedó de hablar con ellos antes del día 30 para resolverles el tema (a los diez trabajadores de la delegación de Tamaulipas) pero la delegación opera normalmente . Pedro Hugo Medina Salazar, delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo

Cd. Victoria, Tam.- La próxima semana será resuelta la situación en definitiva de los 10 trabajadores eventuales del Consejo Nacional de Fomento Educativo a quienes a inicios de este mes no les fue rescindido el contrato trimestral, por lo cual, actualmente no se encuentran activos dentro de las áreas administrativas de la delegación donde anteriormente se desempeñaban.

Esto lo adelantó el delegado Pedro Hugo Medina Salazar, "fue a nivel nacional pero los cuales ya se reunieron con el director general y están en pláticas", a nivel nacional fueron 540 los trabajadores eventuales a los cuales no les fue renovado el contrato a inicios del mes de mayo, "finalmente ellos son empleados eventuales operativos, el recorte se supone que es para empleados eventuales que tienen sueldos diferentes, no como los del CONAFE, que son sueldos muy pequeños donde ellos no aplican".

Estos recortes, aseguró el delegado federal, no afectan la capacidad operativa de la dependencia en la cual una plantilla de dos mil 200 promotores educativos y líderes para la Educación Comunitaria atienden a ocho mil 500 niños de educación básica, Preescolar, Primaria y Secundaria, y a 11 mil 500 niños de Educación Inicial de 0 a 4 años.

"El director general quedó de hablar con ellos antes del día 30 para resolverles el tema (a los diez trabajadores de la delegación de Tamaulipas) pero la delegación opera normalmente, con un poco más de trabajo por esos empleados que ahorita no operan, pero finalmente todo está llegando a los niños", fue el jueves nueve de mayo cuando estos trabajadores se manifestaron a las afueras de la delegación de CONAFE en donde colocaron cartulinas denunciando la situación.

En ese sentido Medina Salazar rechazó que en los casi seis meses de la nueva administración federal hayan sido aplicados recortes presupuestales que afecten el desempeño de la institución educativa, finalmente dijo que se tiene proyectado cerrar el ciclo escolar 2018-2019 según las metas impuestas para este año y adelantó que ya se elaboran los objetivos para el próximo ciclo escolar.