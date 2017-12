Le buscan lugar a nuevo panteón

Cd. Victoria, Tam.

Antes de que finalice la administración municipal 2016-2018 de Ciudad Victoria, habrá de contarse con un nuevo panteón municipal toda vez que de los tres cementerios existentes actualmente, el panteón de la Cruz es el único con lotes disponibles para nuevas inhumaciones pero con una capacidad para poco más de 200 tumbas.

"Estamos viendo la manera de comprar un predio, tiene que ser de un tamaño considerable de más de 16 hectáreas, hay unos predios donde posiblemente se pueda construir, uno de ellos es en la carretera salida a Matamoros", señaló la presidente de la Comisión de Asentamientos Humanos y Panteones en el Cabildo, la regidora María del Carmen Gutiérrez Hernández.

Otro de los terrenos se ubica en la salida a Mante y uno más sobre la carretera Interejidal, no obstante los dictámenes indicarían que dicho predio no es apto para la construcción de un cementerio, "había dicho el presidente (Oscar Almaraz) que salía este año, pero ya es muy pronto y no lo creo".

Será el próximo año, antes de que finalice la actual administración municipal, cuando sea construido el nuevo panteón a pesar de que al parecer esto no se encuentra incluido en el Presupuesto de Egresos 2018, "ya han pasado varias administraciones y sigue estando en proyecto pero ya hay un paso más que hemos estado viendo con Atención a Víctimas, con la licenciada Garrido, entonces ya tenemos un poquito más de apoyo".

Finalmente agregó que el panteón de la Cruz (inaugurado en 1991) sigue sin contar con una barda perimetral, además del hacinamiento en que se encuentran las tumbas debido a la falta de espacios para las nuevas inhumaciones, "a mí me dijeron que en esta administración va a salir un panteón y yo no sé cómo se le vayan a hacer, no quiero sonar arrogante ni nada por el estilo, pero confiemos en el presidente que tiene disponibilidad para trabajar, que cumpla".

