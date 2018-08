Le asustan a Bichir las películas de terror

Cd. de México.- Estelar de la nueva cinta de terror La Monja, el actor mexicano Demian Bichir afirma que en realidad no disfruta ver este tipo de cine.

"Quedé encantando con el resultado de esta película. El trabajo que hizo el director (Corin Hardy) fue fenomenal, pero, particularmente, no soy muy adepto al género. Yo sí me asusto.

"Y es que, para ser sincero, no pagaría para ir a ver un filme en el que me asustan. Soy muy sugestionable, me pegan mucho y me espanto fácilmente", señaló Bichir entre risas.

Dentro del plan promocional que se hizo del filme, que se estrena en septiembre en todo el mundo, el nominado al Óscar por su trabajo en Una Vida Mejor comentó en las instalaciones del Ex Convento del Desierto de los Leones que su personaje del padre Burke fue muy satisfactorio para él.

"No es un personaje cliché y tampoco es un personaje acartonado. Al contrario, me pareció que desde que leí la propuesta de hacerlo me encontré con un sacerdote muy seguro de sí mismo y muy capaz.

"Me gustó la forma en que lo trabajé con el director, pues acordamos que lo haríamos muy creíble, y sobre todo, con la convicción de que podría ser un sacerdote muy bien informado que se dedica a hacer investigaciones, exorcismos, trabajos relacionados con el mundo oscuro y el rescate de almas", acotó el actor de 55 años.

Junto con su costear, Taissa Farmiga, el hijo de Maricruz Nájera y Alejandro Bichir afirmó que al haber interpretado a un personaje sumamente religioso, recordó su época de costumbres católicas.

"Nací y me crié, o me criaron, como católico. Mi abuela era una mujer muy devota y cuando salía a misa yo le pedía que me llevara con ella, porque me gustaba andar de callejero, y me gustaba salir a la misa, a los actos de la iglesia.

"Poco a poco cambié mi percepción de la religión y me convertí más en un hombre de fe que de religión. Aunque eso sí, de mis mejores recuerdos son aquellos que pasaba con mi abuela y cuando orábamos y cuando me sacaba a pasear, todo en un entorno muy católico", apuntó.

El hermano de Bruno y Odiseo comentó que quedó encantado con el rodaje de La Monja y la interacción que tuvo con Taissa, a quien le enseñó muchas frases y expresiones en español, las cuales ha practicado durante su estancia en la Ciudad de México.