Le agrada a Diego Alonso el plantel, pero...

Monterrey, N.L.

Aunque está contento con el plantel que tiene, el director técnico de los Rayados, Diego Alonso, dijo que se puede mejorar.

Así lo manifestó ante la versión de que el Monterrey está buscando contratar al mediocampista del Porto, Héctor Herrera.

"Todo se puede mejorar, pero si usted me pregunta si estoy contento con mi equipo, sí", expresó.

Alonso descartó que la contratación de Carlos Salcedo hecha por Tigres haga que ellos compren a otro jugador, pues ellos tienen su propio proyecto.

"Respetamos mucho a Tigres, pero no estoy mirando a Tigres para ver lo que hacemos nosotros. No me parece la pregunta, porque no la entiendo, respetamos mucho al rival de la Ciudad, pero no estamos pendientes de lo que hacen ellos para ver qué hacemos nosotros", señaló.

"Si nosotros podemos tener un mejor plantel, como siempre, la directiva trabaja en eso".