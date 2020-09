Layún: No pienso regalar mi puesto en la selección a un joven

Se dio a conocer la convocatoria de 25 jugadores en la Selección Mexicana para el partido frente a Guatemala, lista en la que está incluido el futbolista de Rayados, Miguel Layún.

El dos veces mundialista habló para TUDN un día antes durante la concentración del Tricolor y mencionó que no tiene pensado regalar su lugar en el combinado nacional a ningún joven.

¿Por qué voy a regalar algo a algún joven, algo que me costó mucho trabajo ganarme, no pienso regalar mi puesto, me va a dar más gusto que un joven me super, esa es la competencia que necesitamos", mencionó.

Por otro lado, Layún aclaró lo sucedido en Nueva York hace un año y la razón por la que no era convocado por Gerardo Martino.

"En su momento hablé con el "Tata" si me quieren linchar por el lugar donde estuve está bien, pero por algo que no hice, no estoy de acuerdo, al final todo quedó claro y eso me deja tranquilo para volver", finalizó.