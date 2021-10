Layda a AMLO: 'fuiste líder, guía, libro, poema'

Cd. de México

"Siempre fuiste para nosotros el guia, el líder, el libro, el poema, el que siempre marca la ruta y vamos a seguir cumpliendo con tu ley: no mentir, no robar, siempre la verdad", declaró Sansores ante al Mandatario federal durante la conferencia llevada a cabo en Campeche. Sansores dijo estar emocionada ante la visita del tabasqueño. "Es la primera vez que lo veo aquí como Presidente y yo como Gobernadora: no puedo evitar la emoción".