Lawrence desata críticas en redes sociales por vestido

La actriz Jennifer Lawrence se convirtió en tema en redes sociales por un sexy vestido que lució para presentar la cinta "Red Sparrow" en Londres.



Para la cita con los medios de comunicación, Lawrence eligió un vestido Versace de gran escote y abertura en la pierna, algo que contrastaba con los abrigos que lucían sus compañeros de reparto: Francis Lawrence, Matthias Schoenaerts, Joel Edgerton y Jeremy Irons.



En Twitter abundaron los comentarios sobre la diferencia en la imagen y las exigencias para las mujeres de verse bien y mostrarse sensuales.



La escritora Helen Lewis tuiteó una fotografía donde se veía el contraste de vestuario y escribió "esta es una imagen deprimente (y reveladora). No menos porque he estado afuera hoy y hace mucho frío".



Ante el revuelo causado, Lawrence escribió un mensaje en Facebook donde se dijo sorprendida por los comentarios y señaló que la polémica era algo ridículo.



"Estoy sumamente ofendida. Ese vestido Versace era fabuloso, ¿creen que voy a cubrir ese hermoso vestido con un abrigo y bufanda? Estuve afuera cinco minutos. Habría estado parada en la nieve por ese vestido porque amo la moda y esa fue mi elección", explicó la actriz.



"Esto es sexista, esto es ridículo, esto no es feminismo. Reaccionar de más acerca de todo lo que alguien dice o hace, crear controversia de cosas tontas inocuas como lo que elijo para usar o no usar no nos mueve hacia adelante.

Está creando distracciones tontas de problemas reales. Todo lo que me ven usar es mi elección y si quiero tener frío ¡TAMBIÉN ES MI ELECCIÓN!", añadió Jennifer Lawrence.