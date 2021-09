'Lava' de corrupción Contraloría a Bronco

Por ejemplo, la dependencia aseguró que hicieron una auditoría al gasto millonario ejercido por el Estado derivado de la pandemia, estimado hasta la fecha en 3 mil 950 millones de pesos, pero que no halló anomalías. "Casi todo fue por asignación directa por la rapidez", justificó. "El mercado estaba saturado a nivel estatal, nacional y mundial, y los productos (estaban) escasos". En el denominado "cobijagate", aseguró que aplicaron dos apercibimientos privados, uno público, dos sanciones administrativas a funcionarios y sólo multas económicas e inhabilitación a la empresa que vendió 200 mil cobijas con sobrecosto.

Sobre el dron que compró el Estado a sobreprecio, afirmó que se solventó la anomalía con la devolución de 31.8 millones de pesos que habían sido pagados de los 54 millones de pesos pactados originalmente, y no hubo sanciones.

"No se hallaron elementos para iniciar un informe de presunta responsabilidad administrativa", dijo la Contralora. En el caso del incremento de salario que ayudó a una mayor pensión a María Teresa Martínez Galván, suegra de "El Bronco", Williams dijo que está suspendido el pago de la pensión por un litigio, mientras que se emitieron tres sanciones administrativas a dos funcionarios, pero aún no han causado estado. En relación con las "broncofirmas" por funcionarios que fueron señalados por recabar en días y horas de trabajo firmas de apoyo a la fallida campaña presidencial de "El Bronco", señaló que no comprobaron responsabilidades.

"Se decretó no existencia de falta administrativa", argumentó, "porque no se encontraban con pruebas para determinar la participación de los presuntos responsables a través de la herramienta tecnológica". En las fallas en la adquisición de 90 mil sujetadores de vía del Metro, dijo que la investigación aún está en proceso. El incendio de camiones de Ecovía y la compra de 24 vagones remanufacturados del Metro fueron auditados y, al hallarse observaciones, se les remitió a la Unidad Anticorrupción que sigue con la investigación, afirmó. En cuanto a la llamada "Operación Tornado" para castigar a funcionarios de la anterior Administración, aseguró que 29 sanciones dictadas fueron declaradas nulos por el Tribunal de Justicia Administrativa.