Laura, madre guerrera con pala y carretilla

El Mañana / Staff.- Una pala, un zapapico y una carretilla son sus herramientas de trabajo. En el corazón lleva a sus hijos, mientras realiza el cimiento de una casa.

Laura Quintana Portillo, tiene 43 años y siete hijos, el más pequeño el de 18 años de edad y desde hace 25 años trabaja junto con su esposo, y entre los dos sacan a su familia adelante.

Como muchas mujeres, trabajó ayer 10 de Mayo, una labor que es de fuerza y en un ambiente que antes era exclusivo de hombres: ella se desenvuelve y como todos carga bultos de cemento, hace ladrillos, saca la tierra y lleva la carretilla.

"Ya me acostumbre, hacemos de todo, cargo pesado, no me he lastimado, me gusta mi trabajo, echamos block, fui aprendiendo de mi esposo y ahora me voy a las obras con el, me levanto a las cuatro de la mañana y trabajo hasta las siete de la noche", dijo.

Originaria de Reynosa, se casó con Teofilo Vazquez de Veracruz y sus hijos están viviendo en aquel vecino Estado, y de su trabajo los ha sacado adelante.

"Les digo a las mujeres que le echen muchas ganas, cada año voy a ver a mis hijos y ellos vienen también a verme acá, ya casi todos están grandes", expresó.

Su esposo, Teófilo Vázquez, la admira y respeta, sabe que es una gran mujer y madre, que además realiza un trabajo que hacen principalmente los hombres, aunque ahora ya todo ha cambiado y las madres también hacen éstas labores.

"Me siento muy agradecido con ella, es una gran mujer, no hay otra mujer mejor que ella, yo le digo que ya no trabaje, pero ella quiere seguir trabajando, le digo ya descansa y me dice hay que seguirle a la chamba, es una mujer echada para adelante, a ella le gusta esto", expresa su esposo.

La pareja trabaja en una construcción de viviendas, en un fraccionamiento que se encuentra a la salida de la carretera a San Fernando.

GUERRERA. Sus hijos están en Veracruz, pero los lleva en el corazón.





