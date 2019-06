Laura García: La cultura no tiene que ser gratis, es una necesidad, afirma

México.

Laura García, conductora del programa de Canal 22, "La Dichosa Palabra", considera un logro mantener un espacio en la televisión para hablar de libros y cultura, porque significa que la gente aún siente inquietud por el lenguaje.

La también escritora dijo que las personas tienen una forma particular de acercarse a la lectura, y a través del programa tratan de conocer y ahondar en sus preferencias.

"Le preguntamos a la gente ¿qué están leyendo?; nuestras cámaras han ido a diferentes ferias del libro donde hay lectores que nos comparten; hay cosas muy padres y sorpresas que te llevas de gente que lee cosas muy diversas, muy locas, nada convencionales y eso nos atrae mucho", externó.

En entrevista con Notimex, la conductora explicó que el programa no ha cambiado, la esencia sigue siendo la misma, "lo que va cambiando es un poco esta manera de incluir al público".

Ante los recortes presupuestales a los medios de comunicación, Laura García señaló que es necesario adaptarse y hacer más con menos; sin embargo, apuntó que no se debe trabajar gratis.

Dijo que dedicarse a la televisión cultural no es una forma de enriquecerse, sino que se trata de un requerimiento más del alma y de disfrutar lo que se hace.

"Tampoco eso significa que los que nos dedicamos a la cultura tengamos que hacer siempre todo gratis, porque casi casi es un deber que le haces a la comunidad; uno también vive de esto y trabajamos mucho para lograrlo", señaló.

La autora de Funderelele dijo que los recortes suceden desde hace años y cada vez han sido más fuertes, "y nos han dejado en una situación difícil, en la que hemos tenido que apelar más al ingenio, hacer más con menos o hacer lo mismo con menos".

La cultura, expuso, no tiene que ser gratis porque es una necesidad. "Tenemos esta idea de que las televisoras privadas pagan muy bien y las televisoras públicas deben pagar poco".

"Estamos ganando de los impuestos de los mexicanos; nuestros sueldos los pagan los ciudadanos, por eso tenemos una responsabilidad de darles contenidos de calidad y no abusar; sería ridículo que en Canal 22 la gente ganara sueldos muy altos porque somos servidores públicos de alguna forma", explicó.

Aunque considera que el consumo televisivo depende del humor de cada persona, Laura García señaló que las televisoras están obligadas a realizar una formación de públicos en la que todas las personas tengan opciones.

Señaló que "las televisoras deberían tener la responsabilidad de, en determinados momentos, días u horas, ofrecer contenidos que no sean masivos, populares, pero la gente a lo mejor no los busca porque no sabe que le gustan, no los ha visto, no está acostumbrada a verlos porque uno tiene esta idea de que los canales y los programas culturales son aburridos, solemnes".

"Uno siente que va a la escuela y a nadie le gusta ir un domingo en la tarde, mucho menos un sábado en la noche. Uno no puede saber lo que le gusta si no lo ha visto nunca, pero si no me lo ofrecen y no llego a eso fácilmente, no voy a tener esa facilidad para empezar a acostumbrarme y decir ¡ah, pues esto me gusta!", concluyó.

La Dichosa Palabra, conducida por Laura García, Germán Ortega, Pablo Boullosa y Eduardo Casar, se transmite los sábados a las 20:00 horas, por Canal 22.