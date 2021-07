Laura Flores cuenta por qué salió de "Hoy"

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 .- Sin embargo, ayer lunes Laura Flores acudió a "Ventaneando" con Pati Chapoy, en donde presentó su nuevo material "Yo sé que tú me quieres", con el que retoma su carrera musical.

Tras años en Televisa, Laura Flores relató que ella misma compuso la nueva canción. "Se me ocurrió, porque primero se te ocurren las ideas y luego ya las pones en papel, en un plano... yo en la lavandería, de la lavadora a la secadora me viene la idea y por qué no desarrollar", dijo.