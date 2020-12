Latinos unidos ¡la rompen!

Ciudad de México.

Hoy, lo latino "la rompe" en cada premiación musical, lo mismo que en las plataformas digitales y en los diferentes contextos en los que, todos los días y sin importar el nivel socioeconómico, se baila y se canta el género urbano y sus fusiones.

El músico boricua Wisin está trabajando en un disco llamado "Los legendarios", que une a artistas como Jesús Navarro, de Reik; al rapero Miky Woodz y a Ozuna.

¿El resultado? Una mezcla no sólo de talentos, sino de nacionalidades y sonidos que esperan conecte con la audiencia. Uno de los adelantos es el tema "No me acostumbro", que se estrenó ayer.

EL PANORAMA MUSICAL

En entrevista Jesús, Wisin y Miky hablaron de este panorama musical.

"Una de las maravillas del arte es que sin importar los contextos socioeconómicos, todo mundo quiere colaborar con nosotros, las campañas, los restaurantes, las marcas, todos están buscando a los latinos; sí es una cosa para celebrar y recordar como comunidad latina, sin importar del país que seamos; que la gente sepa que los latinos tenemos historia, cultura, y que no somos un pedacito pequeño y débil como de repente se nos ve en EU, a mí me da mucho orgullo", opina Jesús, de Reik.

Wisin, orquestador de todo, dice que no se trata de barreras geográficas, sino de unión.

"Se trata de que somos latinos, Me siento feliz de representar a los latinos, sigo siendo boricua, amo mi bandera, amo abrazar la bandera mexicana y hacer música".

LAS CRÍTICAS

A lo largo de este camino musical, los artistas no sólo han visto la evolución de los mensajes, tan criticados a veces, del urbano, también la línea cada vez más delgada o la desaparición del género musical, igual que el éxito ascendente de la mujer.

"Estoy feliz por lo que está pasando por ellas, era necesario, al principio, el género urbano estaba lleno de hombres, y no era que no hubiera mujeres talentosas, era que quizá no se atrevían a dar ese paso de tú a tú, de estar en este torneo amistoso llamado música urbana y ellas decidieron ponerse la bandera de su país. Pienso en Reik y pienso en México, piensas en Natti y piensas en República Dominicana. Siempre he tratado de colaborar con mujeres, como con Jennifer Lopez", dice Wisin.

Miky Woodz, cuyo ámbito ha sido el rap, también ve con alegría que cada vez haya más colegas mujeres.

El video de la canción "No me acostumbro", que grabaron en cuarentena y en la que participan Ozuna, Wisin, Reik y Micky Woodz.

"Es un tema que venimos trabajando de mucho tiempo, escuchar en el mismo tema a Jesús, a Miky y a Ozuna es un lujo", comenta Wisin.