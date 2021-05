Misiones a Marte, astronautas yendo y viniendo de la Estación Espacial Internacional, el programa espacial cada vez más ambicioso de China. Las noticias relacionadas con el espacio fluyen, y no provienen solo de las naciones más grandes y ricas del mundo. También de América Latina.

Los beneficios potenciales del espacio son tentadores para muchos países con recursos escasos. La tecnología satelital, las asociaciones internacionales, el orgullo nacional y el desarrollo local, atraen. Inevitablemente, los críticos opinan que es un despilfarro, un proyecto de vanidad, una distracción de los problemas urgentes.

Noticia Relacionada Latinoamérica mira al espacio

La gente siempre se pregunta cuál es el sentido de que países con problemas socioeconómicos decidan invertir en un programa espacial, de acuerdo con Temidayo Oniosun, director gerente de Space in Africa.

"En primer lugar, la mayoría de los países en desarrollo están interesados principalmente" en las tecnologías espaciales para abordar los desafíos del desarrollo, dijo Oniosun en un correo electrónico a The Associated Press. Algunos quieren un satélite de comunicaciones "porque ofrece un excelente rendimiento de la inversión y ayuda a cerrar la brecha digital. Es por eso que rara vez se ve a un país en desarrollo hablar de exploraciones espaciales (Luna, Marte, etc.) y esas cosas", agrega el experto.