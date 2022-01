Latente un nuevo cierre de puentes por aumento de casos de Covid

El representante del gobierno de Tamaulipas en Texas, comentó que hasta el momento solo son rumores que se van a volver a cerrar los puentes internacionales, pero, como estamos viendo el incremento de contagios no se descarta que en cualquier momento se decrete de nueva cuenta las restricciones por parte de las autoridades americanas.

Matamoros, Tam. - De continuar en aumento los casos positivos de Covid-19 en ambos lados de la frontera, no se descarta que regresen las restricciones en los cruces internacionales entre Brownsville, Texas y Matamoros, manifestó Francisco Galván Garza.

Destacó que tan solo en el sur de Texas se ha presentado un incremento de poco más del 40 por ciento de aumento en los contagios de Covid, esto es un problema serio para todos en general, pero hay que esperar cuales son las instrucciones que se vayan a girar en torno a esta situación.

COMERCIO PIDE APOYO

El comercio organizado de Matamoros apenas se esta recuperando de dos años trágicos para la economía de este sector y de la población en general, por lo que los tres ordenes de gobierno deben de pensar en estrategias más intensas para hacer conciencia entre la comunidad y frenar esta cuarta ola de contagios de Covid y evitar con ello el cierre masivo de establecimientos, consideró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), José Joel Gómez Velazco.

Comentó que sin duda alguna sería muy lamentable que se volvieran a tomar medidas extremas a consecuencia de este aumento en los casos positivos de dicha enfermedad.

Manifestó que los tres ordenes de gobierno deben de hacer campañas de concientización e intensas para que la población siga acatando las disposiciones sanitarias, esto con la finalidad de frenar esta ola de contagios.

"Pero no solo tenemos que dejarles esto a las autoridades, nosotros también como gente responsable tenemos que hacer lo propio, usando nuestros cubrebocas, no acudir a lugares aglomerados, no fiestas, la aplicación del gel, todo esto es importante para poder frenar esta enfermedad que sigue afectando al mundo en general", dijo.