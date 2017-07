Las hermanas Muñoz quieren sonar en México

Las hermanas Muñoz, Lola, Pilar y Lucía, fueron una de las sorpresas en el pasado festival Pa’l Norte 2017, lo que marcó la gran oportunidad para Las Hijas del Tomate, como también las conocen, para visitar el País, pues nunca antes las habían llamado.



“Nosotras hemos querido venir a México como locas pero nunca nos llamaron, es la primera vez que nos llaman para venir y dijimos que sí, todas estamos encantadas”, comentó Pilar, quien presumió que le gusta mucho México.



“Estamos encantadas de volver todas las veces que nos llamen”, agregó Lola.



Aunque a Las Ketchup se les conoce por el “Aserejé”, las hermanas Muñoz dejaron en claro que su carrera no se limita a un tema, pues tienen dos discos en el mercado.



“Ése es un tema de un disco que se llama Las Hijas del Tomate donde hay otras canciones que hemos cantado por todo el mundo. Después de ese disco hicimos otro más donde también hay canciones maravillosas que nos han hecho pasarla muy bien”, expresó Lola.



Esta canción, expresó Pilar, le dio a ella y a sus hermanas la oportunidad de disfrutar el éxito internacional.



“A lo mejor hay gente que siente que sólo tenemos esa canción, pero nosotras cuando hacemos nuestra gira de conciertos cantamos todas nuestras canciones. Para nosotras, nuestra carrera no se queda en ‘Aserejé’”.



Las españolas señalaron que nunca pararon. Sin embargo, después de “Aserejé” no se volvió a saber nada de Las Ketchup en México.



“Nosotras continuamos, nunca hemos parado de trabajar, hace dos semanas estuvimos en Roma, de repente estamos en París, en Suecia, en Rusia, esto no es un reencuentro", indicó Lola.