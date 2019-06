Las tres condiciones que el Barcelona le exigiría a Neymar

Sao Paulo, Brasil.

El Barcelona ya puso sus condiciones para hacer realidad el regreso de Neymar.



De acuerdo al diario brasileño A Tarde, el cuadro culé puso tres aspectos sobre la mesa del delantero, dos de ellos económicos y uno más como redención.



La primera condición es que Neymar se baje el sueldo, el cual es de 30 millones de euros y la segunda es que olvide y retire un proceso de una deuda que reclama de 26 millones por un bono de renovación no pagado.



Finalmente, el club quiere que el brasileño exprese públicamente su deseo de volver al Barsa y que diga que se equivocó al dejar la institución en el 2017 para irse al Paris Saint-Germain.



De acuerdo a A Tarde, Neymar, que atraviesa por una demanda de una supuesta violación, no tiene problemas para cumplir con las exigencias del Barcelona, equipo donde brilló al lado de Lionel Messi y Luis Suárez.



"Quiero volver a mi casa, de donde nunca debí salir", habría dicho el delantero hace unos días a la dirigencia del PSG respecto al interés del equipo español de recuperarlo.



El problema en la transacción sería el PSG, club que mantiene su postura de cobrar 300 millones de euros por Neymar, cifra que no piensa bajar sobre todo por la mala relación que hay con el equipo culé.



Le Parisien publicó que los catalanes pondrían en la operación a Ivan Rakitic, Samuel Umtiti y Ousmane Dembelé. Philippe Coutinho sería el "as bajo la manga" debido al interés del PSG sobre el brasileño.