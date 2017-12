Las tradiciones navideñas de los famosos

Ciudad de México

MARIAH CAREY

La época favorita de Mariah Carey siempre ha sido la Navidad y por ello desde que es madre de los mellizos Monroe y Moroccan se ha propuesto hacer de esta celebración la más grande de su hogar. No importa el costo, pues ella quiere que sus hijos sientan y vivan ésta época mágica. Y por eso ha llegado a rentar renos reales para acompañar el trineo de Santa Claus.

KATIE HOLMES

La actriz compartió a una revista estadounidense que lo que más ama de esta época es ir a la tienda de juguetes FAO Schwarz en Nueva York, pues desde pequeña visitaba la tienda para vivir la magia de la Navidad. Actualmente comparte esto con su hija Suri Cruise. Además ama compartir tiempo con su familia ese día, pues hornea galletas, juega diversos juegos de mesa y sale con todos sus seres queridos a divertirse.

JUSTIN BIEBER

El cantante es fanático de estas fechas y eso lo demostró cuando compartió recientemente su automóvil para esta época. Justin viaja con mucho estilo en su Mercedes-Benz G-Class adornado con un moño de regalo en la parte frontal, en las puertas tiene dibujos de Santa Claus y de pingüinos y todo el vehículo tiene color azul, rojo y verde. También tiene árboles de Navidad y copos de nieve.

LOS KARDASHIAN

Kris Jenner ama adornar toda su casa con decoraciones navideñas y este año no fue la excepción, pues decidió colocar gigantes cascanueces en la puerta principal, decenas de luces y cuatro árboles medianos. Además otra de las tradiciones de la familia que Kim ha compartido, es regalarse pijamas entre ellos para usarlas esa noche. Sin duda la Navidad es mágica para los Kardashian, pues Khloé se encuentra embarazada por primera vez y en definitiva la toda la familia está feliz con la noticia.

THALÍA

La cantante ha confesado que aunque vive en Estados Unidos le gusta crear un ambiente latino en la cena navideña, ya que ella cree fielmente que las tradiciones se deben mantener siempre vivas. Ella celebra la cena de Navidad con comida tradicional mexicana.

JENIFFER ANISTON

La hermosa actriz tiene como tradición ser una excelente anfitriona y por ende hace chili de pavo, carne de res y vegetariano.

RYAN GOSLING

El guapo actor dice que no es Navidad sin la canción “Grandma got run over by a reindeer”, pues aunque considera que es un horrible villancico, es la favorita de su mamá.