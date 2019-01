Las telenovelas salen del clóset

iudad de México

En el pasado, la televisión tendía a caricaturizar o estereotipar a personajes gay en las telenovelas; sin embargo, actualmente la forma de retratar la diversidad sexual ha cambiado gracias a historias más profundas, donde sus protagonistas no son chistosos, sino personajes que aman y sufren con la misma profundad que el resto.

La pareja más actual y que ha sorprendido positivamente a los televidentes es la de Valentina y Juliana, en la telenovela "Amar a muerte", de Las Estrellas.

MUNDOS OPUESTOS

El "#Juliantina", como lo llaman en redes sociales está protagonizado por dos jóvenes con mundos completamente distintos, pero que coinciden en sus soledades. Juliana es hija de "El Chino" Valdés, un asesino a sueldo por culpa del cual tienen que huir de San Antonio. Cuando llegan a la ciudad, por cosas del destino, Juliana se topa con Valentina, la hija menor de León Carvajal, un millonario recientemente asesinado. Conforme interactúan, van desarrollando una empatía que va más allá de la amistad y en capítulos recientes ambas estuvieron a punto de darse su primero beso, pero fueron interrumpidas por el hermano de Vale.

LAS CHICAS. Valentina y Juliana, en la telenovela "Amar a muerte", son la pareja más actual.

AMOR REAL

Juan Osorio también decidió mostrar una historia juvenil de amor entre personas del mismo sexo. Su hijo Emilio interpreta en la historia a Aristóteles, un joven que se da cuenta del amor que siente por Temo, otro joven de su edad.

"No sé qué vaya a pasar después de hoy pero yo no quiero fingir más, necesito decir lo que siento, yo te amo Aristóteles", le dice Temo en una de las escenas. Aunque al principio Aristóteles se niega a aceptar su amor, tiempo después es él quien se le declara a Temo, y ambos aceptan estar juntos sin importar que haya gente que no está preparada para aceptar su relación y así lo plasman en "Mi Marido tiene más familia"