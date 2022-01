Las series del 2022

De mundos de fantasía, a la realidad. Una de las grandes tendencias de los últimos años es dirigir la mirada a hechos o personajes auténticos haciendo bueno el dicho de que la realidad supera a la ficción. Pam & Tommy (2 de febrero en Disney+) contará en ocho capítulos la historia del sonadísimo vídeo sexual que protagonizaron en los noventa Pamela Anderson y Tommy Lee, interpretados por Lily James y Sebastian Stan. La nueva creación de Shonda Rhimes es ¿Quién es Anna? (11 de febrero en Netflix), con Julia Garner como Anna Delvey, una rica heredera alemana que resultó ser una farsante.

En Julia (HBO Max), Sarah Lancashire interpretará a la chef televisiva Julia Child, a quien Meryl Streep dio vida en la película Julie & Julia. Y David Simon volverá a adentrarse en los bajos fondos de Baltimore que ya transitó en The Wire para contar en We Own This City (HBO Max) el entramado de una conspiración criminal en el departamento de policía de la ciudad.

Coincidiendo con su 50 aniversario, el caso Watergate será el centro tanto de The White House Plumbers (HBO Max), con Woody Harrelson y Justin Theroux, como de Gaslit (Starz), con Julia Roberts y Sean Penn. Las hazañas deportivas de los Lakers en los años ochenta se convertirán en un drama en HBO, y la historia de los primeros meses de la pandemia de covid en Reino Unido, con Kenneth Branagh como el primer ministro Boris Johnson, será una miniserie en Sky. Amanda Seyfried se meterá en la piel de la estafadora Elizabeth Holmes en The Dropout (Hulu), mientras que Anne Hathaway y Jared Leto serán los protagonistas de WeCrashed (Apple TV+), que contará el ascenso y caída de la empresa WeWork. También hay hueco para ficciones basadas en truculentos crímenes reales. Love and Death será la nueva producción de David E. Kelley para HBO Max, sobre el asesinato con un hacha de una mujer por parte de su mejor amiga en 1980. La misma plataforma estrenará The Staircase, basada en la popular serie documental homónima, ahora con Colin Firth interpretando al escritor Michael Peterson, acusado de asesinar a su esposa, a la que dará vida Toni Collette.

Si la lista de historias televisivas basadas en hechos reales no es corta, tampoco lo es la de las inspiradas en cómics. El pacificador (13 de enero en HBO Max) será la primera en llegar, con John Cena recuperando el personaje de El escuadrón suicida. Disney+ será el hogar de varias de estas producciones, como Mrs. Marvel, con una heroína de 16 años paquistaní-estadounidense musulmana; Moon Knight, con un superhéroe con múltiples personalidades al que da vida Oscar Isaac; y She-Hulk, con Tatiana Maslany como la abogada con superfuerza prima de Hulk. Tampoco faltará la ración de Star Wars, con las aventuras de Obi-Wan Kenobi interpretado por Ewan McGregor, también para Disney+. En cuanto a otra de las grandes tendencias de la ficción televisiva actual, la adaptación de videojuegos, su principal representante este año será Halo (Paramount+), que llegará tras muchos vaivenes en su producción.