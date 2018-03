LAS REINAS DE INGLATERRA

La defensa de Inglaterra está más fuerte que nunca gracias a dos niñas que no se arrugan a la hora de meter la pierna. Kitzia Velázquez y Camila Casas integran el equipo de la categoría 2010, que está en la gran final de la Liga Municipal Universitaria de Futbol y que busca el bicampeonato. Son las únicas mujeres en el plantel y eso no ha sido impedimento para ganarse un lugar en el cuadro titular del profesor Iván Sandoval.

Ambas comparten el gusto por el balón y gracias al futbol han forjado una bonita amistad. Bien peinadas y con el uniforme impecable, así se presentan a cada partido, no importa que al final se vayan con la cara llena de tierra y uno que otro raspón.

Kitzia Velázquez Acamo tiene 7 años de edad y juega como defensa central. Al principio pateaba la pelota solita en casa, hasta que su mamá vio que lo hacía tan bien, que se animó a llevarla a un equipo.

“El futbol me encanta porque es muy divertido y conozco nuevos amigos, mi mamá descubrió que me gustaba el futbol, yo estaba en mi casa y empecé a jugar sola, me dijo que me iba a llevar a un partido y ahora me encanta”, cuenta la pequeñita.

Kitzia cursa el segundo grado de primaria en la Escuela Felipe Carrillo Puerto. Su equipo favorito es el América y su ídolo es Cristiano Ronaldo.

“Mis abuelos le van a otro equipo pero mi favorito es el América”, afirma sin miedo al regaño.

Camila Casas Celestino también tiene escasos 7 años y cursa el segundo grado en el Instituto Pedagógico Esmeralda. Es el otro pilar de la defensa. Habla muy poco ya que prefiere tener el balón en los pies. Parece que su amiga Kitzia le ha pegado el gusto por las Águilas y el fanatismo por CR7. Lo único que comenta es que nunca ha tenido problemas para combinar las muñecas con la pelota.

“Siempre me ha gustado mucho el futbol, le dije a mi mamá que me trajera al equipo, me gusta jugar también a las muñecas, las dos cosas”, asegura.