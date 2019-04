Las reglas del descenso en México son raras: Isijara

Guadalajara, México.

Si un equipo queda último de la tabla del cociente, pierde su estancia en Primera División y deberá ir al Ascenso MX. Ese es el escenario ideal para el volante del Atlas Jesús Isijara, quién catalogó el pago por los 120 millones de pesos como una regla extraña.



"En lo personal a mí no me gusta. El equipo que pierda la categoría tiene que descender, pero bueno... aquí en México las reglas están poco raras y ya está. No creo que Veracruz ahorita esté contento por lo que está pasando, pero bueno, va a seguir en Primera División y esperemos que el siguiente torneo le vaya mejor", dijo Isijara.



En esta ocasión, el Veracruz hará válida la opción del pago de la multa, y se mantendrá en la máxima categoría. El año pasado, los Lobos BUAP hicieron lo propio.



¿Por qué es sonado ya el tema del descenso en la madriguera? Para el próximo año, pelearán por no descender, aunque en caso de que queden últimos en ese rubro, podrían recurrir al pago de los 120 millones de pesos y el asunto quedaría resuelto.



"Desde que me dicen que vengo a Atlas, estoy contento la verdad en llegar aquí a Atlas, entonces, quiero seguir por ese mismo lado, es un reto más en mi carrera.



"Se viene un torneo duro, el siguiente, por el tema del descenso, así que nos quedan 3 partidos, y a sumar todos los puntos que quedan para que nos ayude el siguiente torneo", agregó el volante.



A los Rojinegros les restan los compromisos contra el León, el Pachuca y frente a los Rayados; luego, planificarán el próximo año, donde buscarán eludir el descenso.