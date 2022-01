Las redes sociales se inundan de lamentos sobre la reciente muerte de Bob Saget, a la edad de 65 años, que ocurrió en Orlando, Florida. El actor y comediante es reconocido por sus participaciones en "Full House" y como narrador en "How I Met Your Mother". Uno de los primeros en pronunciar su pesar fue John Stamos, quien interpretó a Jesse Katsopolis en "Full House".

Otra de las actrices que se pronunciaron ante la muerte del actor fue Kat Dennings, quien fue la hija de Bob en la serie "Entrenando a papá". Kat mencionó era el hombre más amoroso que pudo conocer. "Oh Dios. Bob Saget. El hombre más amoroso. Fui su hija en TV por una temporada y él fue siempre tan amable y protector. Lo siento mucho por su familia".

"Yo sólo no puedo creerlo. Qué maravilloso hombre. Él siempre hacía todo lo posible para hacerme sentir cómoda y hablaba sin parar sobre sus hijos. Gran perdida", escribió la actriz ilustrando su comentario con una foto de ambos en la serie en la que compartieron créditos.

Un comediante que se sumó a los pésames fue Adam Sandler, quien en su cuenta de Twitter expresó: "Grandioso hombre. Divertido como el infierno. Una grandiosa persona. Amor para Bob y toda su familia".

El guionista y productor de sitcoms de los setenta como "All in the Family", "The Jeffersons" y "Good Times", Norman Lear, escribió su pesar y lo importante que era su amigo para él. "Bob Saget fue un ser humano tan amoroso como divertido. Y para mi mente, él era hilarante. Nosotros éramos amigos cercanos y no pude haberlo amado más", comentó en su Twitter junto a una foto de ambos sonriendo.

En la música también fue importante, pues la cantante Kelly Clarkson a través del Twitter de su programa matutino escribió también su pesar por la triste noticia del fallecido comediante ya que él estuvo como invitado especial en el estreno de la segunda temporada de su programa en septiembre del 2020 para cantar temas de sitcoms famosos del pasado.

La actriz Kristy Swanson; el conductor de TV, Andy Cohen; el jugador de fútbol americano, Julian Edelman; fueron algunos de los famosos que también compartieron su más sentido pésame a la familia y lo triste que era la noticia para ellos.

John Stamos.