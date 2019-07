Las redes sociales más usadas en México

En la última década el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales ha ido en aumento. La evolución de la tecnología ha desarrollado en las personas el manejo de herramientas que facilitan la información y la forma de comunicarse e interactuar con otros individuos.

Según el portal web Reviewbox, la tecnología con mayor impacto social fue la llegada del primer smartphone. El IBM Simon, nació en 1994, pero fue hace diez años cuando la presentación del primer iPhone impulsó la popularización de los móviles inteligentes. A partir de entonces todos empezaron a conectarse a internet desde un dispositivo que cabía en el bolsillo, y nos facilitaba la vida a través de una ventana que nos dirige a un mundo virtual que desconocemos.

Asimismo, las redes sociales tienen muchas ventajas tanto a nivel personal como empresarial, si se utiliza correctamente. Dentro de ellas se encuentra la comunicación instantánea, donde se puede compartir momentos especiales y ponerse en contacto con amigos o desconocidos de cualquier parte del mundo con el que compartamos intereses. Además, podemos tener información y entretenimiento a tiempo real.

A nivel empresarial, muchas empresas buscan posibles candidatos en redes sociales como Linkedin, incluso investigan sus cuentas personales en redes como Facebook o Twitter, por lo que puede ser considerada como una carta de presentación.

Su efecto en la sociedad ha llegado tal punto que, el 30 de junio se celebra el Día Internacional de las Redes Sociales. Estas plataformas digitales han supuesto una verdadera revolución social en nuestro entorno. Sobretodo, porque algunos consideran que actualmente vivimos en "la era digital".

De acuerdo al reporte anual The Global State of Digital in 2019 creado por Hootsuite y We Are Social, el 52 % de la población mundial utiliza redes sociales. Es decir, más de la mitad del mundo ya está conectada a una red social como Facebook, Instagram o Youtube, entre otras. Estas cifras evidencian la importancia de estas plataformas digitales en la sociedad.

Por esta razón, las marcas han notado que la publicidad en redes sociales es una magnífica forma de poder llegar a su público objetivo. Cada vez son más las organizaciones que destinan altos presupuestos en sus campañas publicitarias.

En el país, según el Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México, de los 131,5 millones de personas, el 67 % de la población son usuarios activos de redes sociales y el 64 % las utiliza por medio de dispositivos móviles. Las redes sociales con más cibernautas activos son Facebook, Youtube, WhatsApp, Fb Messenger y Twitter.

Asimismo, ochenta y tres millones de usuarios en México mensualmente presentan actividad en Facebook. De esta cifra, más del 90 % accede desde un dispositivo móvil, siendo las cuentas de mujeres los que presentan un mayor número, así como los usuarios entre los 18 y 34 años los que hacen mayor uso de la red social.

Seguido de Instagram, el hermano menor de Facebook, que se destaca entre las plataformas con mayor auge. Cuenta con unos 20 millones de usuarios en el país. Asimismo, Youtube es el boom ya que su plataforma ha forjado influencer y celebridades mediante sus vlogs.

Finalmente, Twitter continúa siendo la herramienta para expresar las ideas, opiniones, dar a conocer noticias con inmediatez, entablar tertulias y debates, entre otros. Es el medio favorito de muchas celebridades y políticos para hacer sus anuncios. En 2018, Twitter tuvo gran interactividad en el país, siendo las elecciones presidenciales y el Mundial de Fútbol en Rusia, los propulsores del movimiento.