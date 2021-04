Las reacciones de Facebook llegan a WhatsApp

A pesar de todas las polémicas en las que se ha visto envuelta en los últimos meses, la aplicación WhatsApp continúa liderando el mercado de la mensajería virtual. Una de las principales razones por las que sigue siendo la preferida en casi todo el mundo, es que siempre se encuentra en constante innovación, y cada actualización trae consigo mejoras y nuevas funciones que en sus aplicaciones hermanas Instagram y Facebook tienen gran éxito.

Una de las funciones preferidas de los cibernautas son las reacciones con emojis que expresan distintos estados de ánimo, que pueden ser: "Me gusta", "Me divierte", "Me entristece", "Me encanta", "Me asombra" y "Me importa" las cuales básicamente sirven para indicar cuál fue el impacto que nos ocasionó un mensaje, publicación, o fotografía, sin la necesidad de escribir un comentario al respecto.