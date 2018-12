Las quieren juntas en spin-off

Madrid, España

El 2018 que ya toca a su fin ha sido un año clave en la reivindicación de la figura de la mujer en el mundo del cine. Muchas de las estrellas de Hollywood siguen luchando por una mayor inclusión y protagonismo de los personajes femeninos en la industria. Y si las mujeres de Marvel ya reclamaron una versión femenina de los Vengadores, ahora es el turno de las féminas de DC. Y es que, Amber Heard, Mera en Aquaman, ha confesado que le gustaría protagonizar un spin-off con Gal Gadot, Wonder Woman en la ficción.

Heard y Gadot ya compartieron cartel en la Liga de la Justicia, pero la actriz de "3 días para matar" quiere más y lo quiere con Wonder Woman. Durante la promoción de Aquaman, que ya ha llegado a las salas de cine, la actriz reveló cuál sería su proyecto soñado.

"Me encantaría formar un equipo con Wonder Woman. Eso sí que sería un dúo. Un spin-off de Mera y Wonder Woman", dijo Heard en un vídeo para THR para después añadir: "Adelante, Warner Bros., ve a por él".

Tanto Mera como Diana Prince son guerreras que provienen de la realeza: Wonder Woman es hija de la reina Hippolyta y Zeus, y el progenitor de Mera es el Rey Nereus. La estrella Gal Gadot ya cuenta con su propia secuela, Wonder Woman 1984, que se estrenará en 2020. El filme transcurre antes de los eventos sucedidos en la Liga de la Justicia, por lo que un spin-off entre ambas superheroínas podría hacer avanzar la macrotrama de los Mundos DC.