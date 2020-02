Las prioridades en el Congreso

CIUDAD DE MÉXICO.

RICARDO MONREAL Coordinador de Morena en el Senado Seguiremos actuando como una mayoría responsable, priorizando el diálogo y la búsqueda de consensos para concretar los cambios legislativos que requiere la construcción del País que las mexicanas y los mexicanos merecemos. A partir de una ardua labor de análisis, hemos identificado una serie de prioridades legislativas que nos permitirán hacerle frente a los desafíos que aún aquejan al País, particularmente en materia de Estado de derecho, seguridad, justicia, combate a la corrupción, trabajo, derechos humanos, migración, economía, bienestar social, política exterior, medio ambiente y plataformas digitales, temas que habremos de detallar a través de esta agenda que ponemos ante los ojos y el escrutinio del pueblo de México. En particular, nuestra bancada se concentrará en los temas siguientes: amnistía, fuero, migración, elevar a rango constitucional el sistema de bienestar social, cannabis, reforma al sistema de procuración de justicia, economía circular, bienestar animal, outsourcing, cuidado al medio ambiente y combate al cambio climático, regulación de plataformas digitales, derecho a la verdad y reducción al financiamiento a los partidos políticos. Estamos conscientes de la histórica oportunidad que tenemos para lograr un cambio verdadero, y del papel protagónico que el Senado de la República está llamado a seguir desempeñando en esta Cuarta Transformación. En aras de conseguir nuestro propósito, el Grupo Parlamentario de Morena se mantendrá firme, cohesionado y listo para afrontar los grandes retos y desafíos que la nueva nación nos plantea.

MARIO DELGADO Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Iniciamos la segunda mitad de la 64 Legislatura. Lo que hemos conseguido hasta ahora equivale al marco jurídico de la Cuarta Transformación. Ayer iniciamos un nuevo periodo ordinario y en el Grupo Parlamentario de Morena tenemos por delante una agenda basada en ejes fundamentales como: seguridad y justicia, austeridad y combate a la corrupción, educación, salud y bienestar, auténtica democracia e igualdad de género. Impulsaremos la reforma para establecer en la Constitución derechos sociales como el apoyo a los adultos mayores, las becas para los estudiantes de preparatoria y la pensión para las personas con discapacidad. Buscaremos acabar con los fueros y privilegios del Presidente, para que pueda ser juzgado por fraude electoral, corrupción o delitos graves; ya no habrá un Presidente intocable. Vamos a insistir en la reforma constitucional para reducir el financiamiento público a partidos políticos; además, trabajaremos en una nueva ley de remuneraciones para evitar que cualquier funcionario se ampare y gane más que el Presidente. Uno de los temas más complicados será el outsourcing donde a través de parlamento abierto vamos a encontrar el equilibrio entre garantizar los derechos laborales y la flexibilidad en el mercado laboral sin que esto impida la creación de empleos. Estamos dialogando con las demás fuerzas políticas para sacar adelante otras iniciativas como la referente a ley de residuos sólidos para reducir el consumo de plásticos, la protección del maíz nativo y atender el mandato de la Corte en materia de regulación del uso lúdico y recreativo de la cannabis.

MAURICIO KURI Coordinador del PAN en el Senado Los trabajos preparatorios de nuestra agenda legislativa nos permiten decir que los siguientes ejes son una buena aproximación. 1. Economía familiar y trabajo bien remunerado. Proponemos reducir impuestos al salario y a la gasolina, crear el seguro de desempleo y promover el emprendimiento. 2. Política social que privilegie la salud y educación. Exigimos presupuesto suficiente al sector salud, devolverle atribuciones para comprar medicamentos, proteger al personal médico, promover la sana alimentación y combatir enfermedades crónico-degenerativas. 3. Seguridad humana, con respeto a los derechos y las libertades. Exigimos ajustar la estrategia de seguridad, y proponemos la Ley contra el Feminicidio, el Registro de Antecedentes Penales, imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores y mejor atención a víctimas. 4. Para la inclusión, atender vulnerabilidades de grupos sociales. Proponemos una ley de derechos indígenas, combate al reclutamiento forzado de menores, así como fomentar el empleo para adultos mayores y personas con discapacidad. 5. Dignificar la política exterior y migratoria. Impulsamos medidas para corregir la política exterior y migratoria, con respeto a los derechos humanos. 6. Defender la democracia, los derechos y las libertades. Proponemos mejores procedimientos de selección de funcionarios, parlamento abierto, prohibición de adjudicaciones directas, la posibilidad de juicio político al Ejecutivo, una reforma judicial responsable, segunda vuelta electoral, tipificar la violencia política contra las mujeres y que el INE expida la cédula de identidad para menores. JUAN CARLOS ROMERO HICKS Coordinador del PAN en la Cámara de Diputados México vive una crisis de gobernanza: incertidumbre económica, crecimiento cero, desempleo e inseguridad en sus niveles más altos, un sistema de salud que no garantiza servicios y medicamentos a toda la población, educación a merced de un grupo magisterial, proyectos de alto impacto para el medio ambiente, rechazo gubernamental a las instituciones democráticas, decisiones y políticas públicas a partir de ocurrencias. Un país sin rumbo, un país a la deriva. El PAN está llamado a ser la alternativa que conduzca a México a un nuevo rumbo, de la mano con la sociedad. Nos mueve apoyar la economía familiar. Nuestra prioridad es apoyar a quienes menos ganan y que no paguen el ISR, reducir el precio de las gasolinas, regular las tarifas eléctricas, impulsar inversión en infraestructura y promover sectores clave, como el turismo. Ante la crisis de inseguridad es impostergable proteger y apoyar a las mujeres. Erradicar los feminicidios a través de reformas que endurezcan las penas a los delincuentes. La salud es un derecho de todos. No permitiremos que el Gobierno federal deje sin servicios a la población que más lo necesita. Los servicios de salud deben ser eficientes, suficientes y con abasto de medicinas. Vigilaremos que los órganos autónomos del Estado mantengan su independencia, particularmente el INE, garante de elecciones limpias. En el PAN apostamos por un cambio con rumbo, sobre el piso firme de las instituciones, no de ocurrencias o ideas efímeras. Estamos del lado de la sociedad y trabajaremos incansablemente para responder a la confianza de los ciudadanos.

RENÉ JUÁREZ CISNEROS Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados El PRI en la Cámara de Diputados está trabajando en la construcción de una agenda legislativa alejada de la confrontación y la división de los mexicanos. Las y los mexicanos no quieren más pretextos y espectáculos sino soluciones; por ello, configuramos una agenda centrada en seguridad, empleo y crecimiento, y una política social orientada a la productividad y no al asistencialismo. Nuestra visión es consolidar la democracia, por lo que impulsaremos propuestas que signifiquen avances y nos opondremos a cualquier retroceso o destrucción de las instituciones democráticas. Presentaremos iniciativas para combatir la extorsión telefónica y el "cobro de derecho de piso", que vulneran la tranquilidad, atemorizan e indignan a los mexicanos. Además, impulsaremos la creación de un seguro de desempleo para proteger y dar tranquilidad en los hogares que sufren el aumento del desempleo. Propondremos reformas para que el Gasto Social se concentre en aspectos productivos. Pugnaremos por la reducción del IVA y del ISR en el resto del País, por la depreciación instantánea de las inversiones en las empresas, para fortalecer el mercado interno, y para que los estados y municipios reciban mayores recursos. En apoyo a las familias defenderemos la deducción de las colegiaturas, e insistiremos en que cumplan con la reducción del precio de la gasolina, además de que vamos a proponer reformas que garanticen la atención digna y el abasto oportuno y suficiente de medicamentos. Apoyaremos la iniciativa para regular el uso del plástico e impulsaremos un plan de reforestación para cumplir los Acuerdos de París.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA Coordinador del PRD en el Senado El próximo periodo legislativo en el Senado de la República el PRD trabajará para consolidar una efectiva participación de la gente joven en los diferentes ámbitos de acción, tanto en el político como en el laboral y en general en las diferentes áreas de desarrollo con más oportunidades. De igual forma será prioritaria la agenda de personas con discapacidad, los cuidados paliativos, pero ahora haremos énfasis en los niños y niñas, medio ambiente impulsando el uso de energías limpias, consolidar y armonizar las reformas en materia laboral que se deriva de la reforma constitucional. Otra tarea importante será impulsar la nueva ley para la educación superior y la de ciencia y tecnología. La modernización del campo y los de seguridad. Impulsaremos la armonización de la reforma de paridad y no dejará de estar presente, como ha sido desde un inicio, la lucha por mejorar el salario mínimo, aunque está claro que uno de los primeros temas a impulsar y que formará parte del debate será la regulación de cannabis, así como el paquete de reformas anunciado por el Fiscal General para el primero de febrero, el cual incluye modificaciones constitucionales y legales a diversos ordenamientos.

DANTE DELGADO Coordinador de MC en el Senado Movimiento Ciudadano ha sido una fuerza parlamentaria de contención, que aporta ideas al debate público y que construye alternativas para lograr el cambio por el que votaron los mexicanos. Redoblaremos esfuerzos en materia de medio ambiente y cambio climático, un reto que demanda nuestra mayor atención. No queremos que México se una a ese grupo de países que frenan estas políticas y arriesgan el futuro de todos. El Gobierno federal debe rectificar su posición en materia de medio ambiente: apostar por la protección de áreas naturales, quitarle el freno a la transición energética y emprender políticas consistentes en defensa de la naturaleza. Impulsaremos una agenda que reconozca a las víctimas de la violencia y que nos permita recuperar la paz con herramientas de justicia transicional y protección a los derechos humanos, apoyaremos la regularización del cannabis y las amnistías para quienes sí lo necesitan. No cesaremos en el combate a la corrupción y en fortalecer la transparencia, incluyendo la protección a testigos y denunciantes de corrupción, así como el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción y sus instancias. Defenderemos el federalismo: el fortalecimiento de las policías locales como vía para recuperar la paz; impulsaremos la reforma en materia de movilidad y seguridad vial y acompañaremos todos los esfuerzos por fortalecer la política de salud a nivel local. TONATIUH BRAVO Coordinador de MC en la Cámara de Diputados México atraviesa una grave descomposición social y económica, que obliga a centrar prioridades y a trabajar en agendas conjuntas sin consideraciones políticas ni regateos legislativos para avanzar en dos temas urgentes: el crecimiento económico y una estrategia efectiva e integral en materia de seguridad. La causa de Movimiento Ciudadano es un México en paz, por eso vamos a exigir una estrategia clara de seguridad que trascienda los distintos órdenes de Gobierno. Otra prioridad indiscutible es incentivar el crecimiento económico: vamos a proponer una reforma fiscal, no para aprobar más impuestos, sino para hacerlos más progresivos: quien más gane que más tribute. Como ciudadanos, desde el Congreso vamos a defender el fortalecimiento de la autonomía del INE, en la renovación de 4 de sus consejeros, cuidando su perfil ciudadano y apartidista. En materia educativa, presentaremos una ley general de educación superior que dé certeza a las Instituciones y universidades para que mantengan su autonomía y brinden servicios de calidad, con equidad y sostenibilidad. En Movimiento Ciudadano vamos a trabajar en proyectos que generen cambios positivos en la sociedad en materia de justicia, sin regresiones. Refrendamos nuestro compromiso y dedicación con los derechos en favor de la paridad de género, el acceso a la salud y el respeto irrestricto a los derechos humanos.