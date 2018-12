Las polémicas peleas de los famosos en el 2018

Ciudad de México

La rivalidad que más titulares ha acaparado a lo largo de los últimos 12 meses ha sido, sin duda alguna, la que mantienen las dos raperas del momento: Nicki Minaj y Cardi B. En un principio su enemistad había quedado en evidencia a través de sutiles comentarios y acusaciones veladas en la red, motivadas por el empeño de la primera en que su compañera de profesión le mostrara el debido respeto en deferencia a su estatus de pionera en la escena rap y la negativa de la segunda a complacerla, pero en septiembre el pleito alcanzó nuevos niveles cuando en una fiesta neoyorquina organizada por la revista Harper's Bazaar, Cardi B se encaró con la intérprete de "Anaconda" y le lanzó un zapato.

Poco después la ´agresora´ justificó su actitud alegando que su rival había "cruzado la raya" al burlarse en varias ocasiones públicamente y en la red de sus aptitudes como madre a pesar de que ella le había pedido cuidar su comportamiento en un encuentro anterior y ella le había respondido asegurando que jamás haría algo parecido para tratar de calmar los ánimos.

Tras varios intercambios públicos de reproches, ambas parecieron hacer las paces durante una discusión a través de las redes sociales en la que Nicki dio el primer paso para firmar una tregua al tuitear un emoticono de una bandera blanca, tras lo cual acordaron pasar página para centrarse en "proyectar sólo emociones positivas".

KYLIE Jenner y Travis Scott.

EN EL MUNDO DEL RAP

Otro de los encontronazos más destacados del año también corresponde al ámbito del rap, ya que además de sorprender a sus seguidores con el imprevisto lanzamiento de su disco "Kamikaze", Eminem aprovechó la ocasión para arremeter en términos muy duros contra numerosos compañeros de profesión. El único de ellos que se atrevió a responderle públicamente fue Machine Gun Kelly, quien compuso incluso un tema llamado "Rap Devil" para ponerlo en su sitio.

CARDI B y Nicki Minaj.

EN LA INDUSTRIA DEL CINE

Las tensiones entre Sarah Jessica Parker y su antigua compañera de reparto Kim Cattrall tuvieron consecuencias nefastas para los fans de "Sex and the City", que vieron como la tercera entrega cinematográfica de la franquicia se cancelaba apenas unos días antes de la fecha en que estaba previsto que arrancara el rodaje. Las tensiones entre las dos mujeres salieron a la luz después de que Kim se negara a retomar el papel de Samantha, a lo que Sarah Jessica respondió asegurando que era una pena que por culpa de su actitud y sus exigencias de diva no pudiera rodarse el final que habían creado para la historia.

La aludida no tardó en reaccionar a esas declaraciones, que la convertían en la mala de la película, revelando que las actrices encargadas de dar vida a las cuatro amigas más famosas de Nueva York nunca se habían entendido realmente detrás de las cámaras y que habían trabajado siempre en un "ambiente tóxico". Kim Cattrall llegó incluso a rechazar el mensaje de pésame que Sarah Jessica le hizo llegar a través de las redes sociales tras el fallecimiento de su hermano tildándola de hipócrita y oportunista, ante lo cual esta prefirió guardar silencio y no seguir echando leña al fuego.

CLAN Kardashian.

SIEMPRE POLÉMICA

Cuando se trata de polémicas, es imposible no mencionar a la siempre conflictiva familia Kardashian, aunque en este caso las frecuentes discusiones entre los miembros del clan dieron paso a la formación de un frente unido para criticar al deportista Tristan Thompson después de que se revelara que le había sido infiel a Khloé poco antes de que ella diera a luz al primer hijo de la pareja.

Kim Kardashian fue sin duda la más expresiva a la hora de hacer patente la indignación y el comprensible enfado de todo el clan, pese a lo cual parece que las aguas y la decisión de Khloé de dar una oportunidad al padre de su pequeña han conseguido que las aguas vuelvan a la calma.

Y por supuesto, a la hora de hablar de mediáticas peleas, siempre acaba surgiendo el nombre de Kanye West, el marido de Kim, que este año que concluye ha dado mucho que hablar y varios dolores de cabeza a su esposa debido a su apoyo entusiasta a Donald Trump.

Por si eso no fuera suficiente, hace unas semanas el músico sufrió otro de esos arrebatos de ira en la esfera virtual que dejó más de 80 tuits en los que arremetía una vez más contra Drake, con quien mantiene una complicada relación y arrastraba a su cuñado Travis Scott, el padre de la única hija de Kylie Jenner, la hermana menor de Kim.

Tras asegurar que los dos raperos la habían amenazado, Kanye recurrió a la misma plataforma para tranquilizar a sus fans anunciando que había podido hablar con ambos y todo había quedado aclarado.

2018 explosivo

El año que está por concluir estuvo marcado por una serie de explosivos enfrentamientos entre las celebridades del momento, que en algunos casos han llegado incluso hasta a los golpes.