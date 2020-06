Las mujeres sabemos gobernar: Maki Ortiz

"Es importante decir que en los puestos de decisión hay mujeres con talento y capaces, que están ayudando a gobernar este Municipio, como la secretaria de Administración, la secretaria de Tesorería, de Seguridad y otros puestos más están logrando igualdad y demostrando que las mujeres sabemos gobernar": Alcaldesa Maki Ortiz.

La primera mujer alcalde al frente del más importante Ayuntamiento de Tamaulipas, participó en el foro virtual de la LXIV Legislatura Federal, Cámara de Diputados, ´Legislando por la Igualdad´ donde expuso su experiencia, los avances y las necesidades de cambio que permitan una mayor participación de su género en política y gobierno.

"La violencia política y exclusión se siguen dando, en cualquier partido, en cualquier estado, en cualquier municipio", recalcó la alcaldesa de Reynosa.

La presidente de esta ciudad, Maki Ortiz Domínguez, hizo notar que las mujeres gobiernan sólo el 22% de los Municipios, aunque en el estado, aseguró, corresponde al 40%; "en el tema de las gubernaturas es una lástima lo que vivimos en el país, somos el 6%, sólo dos mujeres de 32, aquí es importante avanzar, necesitamos hacer Leyes, acciones afirmativas, cambiar criterios" dijo.

La contribución de la doctora Maki Ortiz al foro ´Reformas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y Paridad´ fue reconocida por las panelistas; "gracias Alcaldesa, por darle voz a la violencia política que se vive en Tamaulipas y en este país, a través de tus experiencias personales", dijo la diputada Olga Sosa Ruiz.

"Coincido con los números y se que debemos seguir trabajando por un Congreso Local que se mantenga como el de esta Legislatura; no hemos logrado la paridad total y es tarea del Congreso Local, Tamaulipas es uno de los tres estados de este país que no lo ha hecho, Tamaulipas no tendría tipificada la violencia política para el próximo período electoral", dijo la Legisladora Sosa Ruiz al reconocer la participación de la doctora Maki Ortiz Domínguez.