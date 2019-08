Las mujeres revolucionan la música urbana

La sesión de fotos ya ha terminado, pero eso no impide que Alba Farelo siga posando. La cantante que eligió la jerga jamaicana para bautizarse como Bad Gyal ("chica mala") se mueve con determinación ante la cámara de un smartphone. Enfundada en un vestido ajustado y con unos tacones inhumanamente altos, hace ondear sus extensiones con cada giro de cuello, exudando carisma y divismo de manera completamente consciente. Sabe que se encuentra en un punto importante, en uno de esos pasos que pueden marcar una carrera; a finales de abril se anunció su fichaje por el sello estadounidense Interscope, el mismo que descubrió a artistas globales como Eminem, Lady Gaga o Lana del Rey. Una maniobra con la que da un salto desde la independencia hacia el centro mismo de la industria musical internacional. "Mi problema no es que haya hecho demasiado, sino que quiero hacer más. Soy muy ambiciosa", explicará un poco más tarde.

El de Bad Gyal es el rostro de una nueva generación de artistas, una que ha nacido en las periferias, se ha propagado a través de Internet y a la que ahora las fronteras físicas o lingüísticas empiezan a quedárseles pequeñas. Tras la explosión internacional de Rosalía y el asalto de C. Tangana al mundo latino, se ha abierto una puerta, la de la exposición global, que a menudo estaba blindada a los artistas que utilizan el español como vehículo de expresión. Y es la escena urbana la que ha conseguido, por fin, colarse por esa rendija.

Pese a que practican géneros musicales diversos — desde el trap estadounidense al reguetón caribeño o el dancehall jamaicano—, a los músicos urbanos les une el origen callejero de su sonido, una actitud desafiante con las normas habituales de la industria musical y el hecho de que producen un efecto extremadamente visceral entre el público. Se los ama y se los odia con el mismo fervor. Hijos de las redes sociales, reciben las críticas más sangrantes al mismo tiempo que acumulan reproducciones de sus vídeos por millones. Entre todo ese ruido mediático están reescribiendo el concepto de la estrella de la música en la era digital. Son el cambio de paradigma.

"Las niñas moviendo las nalgas. / La Bad Gyal va fuera de España".

(Jacaranda, Bad Gyal).

"Llevo cuatro años en el negocio de la música como artista independiente. He tenido muchas experiencias, he viajado y trabajado mucho. Quiero vivir de esto todo lo que pueda y sé a dónde quiero llegar". Ya sin la ropa de la sesión de fotos, con un cigarrillo en la mano e intentando abrir una lata de coca-cola con esas uñas imposiblemente largas que son celebradas entre sus fans, Bad Gyal demuestra una ambición tranquila. Hace apenas cinco años, trabajaba en una panadería de su pueblo, Vilassar de Mar (Barcelona), y su madre la ayudaba en sus primeros pasos como artista. "Empecé muy joven, con 19 años, y ella me dijo: ´¿Que no hay mánager? Pues venga, me lo como yo´, en plan madre de la Pantoja", relata. Ahora su canción Santa María, en la que colabora con el músico jamaicano Busy Signal, supera los siete millones de reproducciones en YouTube. De momento.

El ritmo al que se mueve la música urbana actual es así, vertiginoso y cambiante. Tan rápido que es difícil de definir. En 2015, el grupo Pxxr Gvng introdujo en España el sonido del trap, una evolución del rap forjada en la ciudad de Atlanta y marcada por el sonido agresivo y unas letras crudas sobre sexo y drogas. Desde entonces esa palabra, trap, se ha utilizado hasta el desgaste, al mismo tiempo que abría una vía a artistas diversos que, a falta de una mejor definición, han quedado enmarcados en la etiqueta urban, prestada del mercado estadounidense. Su conexión con el público más joven, el que consume música fundamentalmente a través de YouTube, y la ruptura de barreras que les proporciona haber crecido a través de las redes sociales los ha llevado a un crecimiento al que todavía no se le pone límites.

Leonora Casacu ha vivido de cerca este auge de la música urbana como jefa de producto en una multinacional, trabajando con artistas como Dellafuente o el propio C. Tangana. Ella señala varias claves para explicar este auge. "En la música todo son etapas y ciclos, pero aquí lo que ha sucedido es que dentro del mainstream solo estaba representada una clase de público. Se estaban consumiendo productos prefabricados desde hacía muchos años, estaba todo muy estancado hasta que ha llegado una generación que ha crecido con otras referencias, consumiendo a través de Internet". Estas nuevas vías de entrada han cambiado también la perspectiva de lo que representa un artista. "Tienen otra reglas. Antes el músico se dedicaba a la música e igual no tenía en cuenta todas las demás variantes de su carrera. Ahora se consume tanto la música de alguien como su Instagram, no interesan solo las canciones, sino también la imagen. Lo que ha enganchado al público es lo que representan".

"Esto está empezando, las personas que han conseguido llegar a EE UU han abierto la veda", explica Sofía Conti. Nacida en Argentina, comenzó pinchando en San Sebastián bajo el nombre de Flaca hasta convertirse en una de las DJ más conocidas dentro de la escena del reguetón español. "Tanto Tangana como Rosalía han abierto el camino para todos los que lleguen detrás haciendo otra cosa. Poder grabar con un micro en tu piso, o aprender a cantar o a pinchar a través de Internet, le ha abierto las puertas a la gente. Me da la sensación de que antes la industria musical era algo mucho más cerrado. Ahora cualquiera puede intentarlo desde su casa".