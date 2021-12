Las mejores recomendaciones de películas y series para la familia

SNOOPY PRESENTS: FOR AULD LANG SYNE

Los especiales de Navidad (A Charlie Brown Christmas, 1965) y Halloween (It´s the Great Pumpkin, Charlie Brown, 1966) de Peanuts son considerados clásicos de la televisión. Llega el turno a otra festividad, con un divertido especial sobre la llegada del año nuevo titulado Snoopy Presenta Por Los Viejos Tiempos. Lucy se entera que su abuela no vendrá a pasar las fiestas a casa, por lo que decide hacer una gran fiesta de Fin de Año para sentir que es querida por la gente. Por su parte Charlie Brown se da cuenta que el año ya casi acaba y que no ha cumplido ninguno de sus propósitos impuestos hace 12 meses, y Snoopy recibe a la familia de visita en casa. Con colorida animación y una historia que resulta emotiva, el director Clay Kaytis recicla los clásicos temas de la amistad y la aceptación de los cómics creados por Charles M. Schulz, y el resultado es muy atinado. Es el tipo de especial que se puede ver en familia y que puede convertirse en una nueva tradición de año con año. Los fans serán felices, por la nostalgia que evoca.