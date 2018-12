Las más esperadas para el 2019

Ciudad de México

Este 2018 se acaba y, honestamente, aunque tuvimos cintas muy buenas como "Avengers: Infinity War" y "Bohemian Rhapsody", nos quedamos con la sensación de que nos faltó más cine.

Sin embargo, nos gusta mirar hacia el futuro y emocionarnos por todo lo que nos espera en materia cinematográfica. El 2019 estará lleno de cintas que prometen mucho, por lo que se enlistaron las más esperadas para que vayas planeando tus visitas al cine y no te pierdas ninguna.

1) Glass – 19 de enero. Esta cinta dirigida por M. Night Shyamalan, une lo que pasa en "Unbreakable" y en "Split". Tiene un gran elenco integrado por los actores Bruce Willis, Samuel L. Jackson y James McAvoy.

2) Capitana Marvel – 8 de marzo. La historia de esta chica llega antes que "Avengers 4". La encargada de darle vida es la actriz Brie Larson y nos hará entender aún más de este universo cinematográfico, pues hablará de la guerra entre los Kree y los Skrull. Justo llega al cine el Día de la Mujer.

3) Dumbo – 29 de marzo. La dirección de este clásico infantil de Disney está a cargo de Tim Burton y será protagonizado por Colin Farrell, Michael Keaton y Danny DeVito. ¿Se acuerdan de la escena donde salen elefantes rosas? ¡Pues sí la veremos en pantalla!

4) Shazam! - 5 de abril. Esta cinta está basada en el superhéroe del Universo DC, y podría ser una gran sorpresa entre los estrenos del próximo año. Es protagonizada por Zachary Levi.

5) Hellboy – 12 de abril. Ahora será David Harbour (sí, el oficial de "Stranger Things") quien interprete a este demonio rojo que, en películas pasadas, fue interpretado por Ron Perlman. Básicamente es una cinta nueva, por lo que no tendrás que buscar conexiones con sus antecesoras.

6) Avengers: Endgame – 26 de abril. Todos estamos volviéndonos locos por saber qué pasó después del chasquido de Thanos y estamos a unos meses de saberlo. "Hawkeye" regresa y parece que "Ant-Man" logró salir del mundo cuántico.

7) Detective Pikachu – 10 de mayo. Si fuiste fan de la serie animada, y luego descargaste la aplicación para buscar pokemones en las calles, seguro amarás estacinta en la que Ryan Reynolds se convertirá en ese simpático pokémon amarillo. 8) Aladdin – 24 de mayo. Este "live action" nos hará recordar nuestra infancia, además, Will Smith se encargará de dar vida al genio de la lámpara

9) X-Men: Dark Phoenix – 7 de junio. La nueva cinta de esta saga estará protagonizada por Sophie Turner (sí, Sansa de "Juego de Tronos"). Aquí los X-Men deberán enfrentarse a su enemigo más poderoso, que resulta ser uno de los suyos: Jean Grey

10) Toy Story 4 – 21 de junio. Si pensabas que el ciclo con estos juguetes ya estaba cerrado, pues no. Disney y Pixar decidieron llevar a nuestros juguetes favoritos a una nueva aventura en pantalla. Además habrá nuevos personajes.

11) Spiderman: Far from Home – 5 de julio. Lo que sabemos hasta el momento de esta cinta, es que aparecerán Nick Furry y María Hill, aunque no sabemos qué tan fuertes serán sus roles en la cinta. Además, Peter Parker tendrá como enemigo a Mysterio, quien será interpretado por Jake Gyllenhaal.

12) El Rey León – 14 de julio. Las aventuras de Simba y compañía también serán "live action", y los actores que prestarán su voz para contar este clásico de Disney incluyen a estrellas como Donald Glover, Beyoncé y James Earl Jones.

13) Once Upon a Time in Hollywood – 9 de agosto. Aunque no ha contado con una campaña publicitaria gigantesca, la nueva película de Quentin Tarantino es de las más esperadas del año. El reparto incluye a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, esta última interpreta a Sharon Tate, quien fue asesinada por "La Familia", la secta de Charles Manson.

14) It 2 – 6 de septiembre. Prepárate para la segunda parte de esta adaptación de la novela de Stephen King, que promete quitarnos el aliento.

15) Joker – 4 de octubre. Todos sabemos que Joaquin Phoenix es muy cuidadosos a la hora de elegir un papel, así que cuando supimos que sería The Joker generó mucha expectativa. Aquí conoceremos la historia de Arthur, antes de convertirse en un gran villano

16) Frozen 2 – 15 de noviembre. Elsa y Anna regresan con nuevas aventuras. La primera cinta se estrenó en 2013 y se convirtió en todo un clásico así que las expectativas son altas.