Las lluvias extremas del calentamiento global amenazan los arrecifes de coral de Hawái

"Estos grandes eventos son los que tienen el mayor daño porque son los que arrojan la mayor cantidad de sedimentos y nutrientes al arrecife", dijo C. Mark Eakin, asesor principal de coral de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y ex director del programa Coral Reef Watch de la agencia.

Un clima más cálido tiende a amplificar los patrones climáticos existentes, dijo el climatólogo estatal de Hawái, Pao-Shin Chu, y señaló que las islas tienen un clima húmedo en general y que se espera que las tormentas poderosas se vuelvan más frecuentes.

"Dado este cambio climático o calentamiento global, como hemos visto durante los últimos cien años, la presión del vapor de agua atmosférico está aumentando", dijo Chu. "Tenemos alguna evidencia que muestra que ya tenemos algunas lluvias muy intensas y en aumento".

Los arrecifes de coral constituyen gran parte del ecosistema oceánico costero de Hawái y son fundamentales para la economía del estado.

Los arrecifes de Hawái protegen las costas pobladas de las marejadas oceánicas masivas y las marejadas ciclónicas de las tormentas tropicales, un beneficio que el Servicio Geológico de EE. UU. Valoró en más de $ 860 millones al año.

Agregando turismo, pesca, valor cultural y otros factores, los arrecifes del estado valen más de $ 33 mil millones , según un estudio financiado por la NOAA.

Las inundaciones de marzo fueron causadas por un sistema meteorológico que se estancó en las islas y trajo dos semanas de lluvia, mucho más intensa.

En la costa norte de Oahu, "una ola de inundación muy grande" descendió de las montañas e inundó la ciudad de Haleiwa, dijo el hidrólogo del Servicio Meteorológico Nacional Kevin Kodama.

"Ese es un gran desafío en Hawái, donde tenemos cuencas hidrográficas pequeñas y empinadas", dijo Kodama. "La mayoría de las cuencas del estado producirán inundaciones repentinas".

El mes pasado tuvo 11 inundaciones repentinas y fue el marzo más lluvioso en 15 años, dijo.

El problema de la escorrentía es multifacético. La deforestación y la nivelación en sitios de construcción y granjas conducen a un aumento de la escorrentía. Los animales salvajes como cabras, cerdos y ciervos limpian la vegetación, provocando erosión y sedimentación excesiva en los arrecifes. Y la escorrentía constante de bajo nivel transporta gasolina y aceite de las carreteras, productos químicos domésticos, basura y pesticidas al océano.

Cualquier cambio significativo en las condiciones del océano, como la entrada de agua dulce por sí sola, puede dañar la salud de los corales. Los contaminantes y el suelo de la tierra se acumulan en los arrecifes y pueden asfixiar y matar al coral. Los científicos dicen que la suspensión de material en el agua también puede bloquear la luz solar que los corales necesitan para sobrevivir.

Uno de los mayores problemas de los arrecifes de Hawái son las aguas residuales. Hay alrededor de 88.000 pozos negros en todas las islas, muchos en zonas costeras.

"Los pozos negros son esencialmente un agujero en el suelo donde no hay tratamiento antes de que las aguas residuales ingresen al medio ambiente", dijo Jamison Gove, un oceanógrafo investigador de la NOAA que vive en la costa norte de Oahu.

Los pozos negros se filtran a las aguas subterráneas y, con las fuertes lluvias, se desbordan y envían patógenos y otros contaminantes dañinos al océano.

En la ciudad de Pupukea, donde los surfistas profesionales compiten en el famoso arrecife Banzai Pipeline, más de 330 millones de galones (1,250 millones de litros) de aguas residuales ingresan al océano cada año, lo suficiente para llenar cientos de piscinas olímpicas.

En North Shore durante la reciente inundación, "el agua marrón y contaminada cubrió toda la ciudad", dijo Gove. "Podías olerlo en todas partes".

Más de la mitad de los pozos negros del estado se encuentran en la Isla Grande, hogar de algunos de los arrecifes de coral más extensos y prístinos del estado. Y Gove dijo que algunas áreas han mostrado una clara disminución en la cobertura de coral donde las aguas residuales ingresan rutinariamente al océano.

Un arrecife frente a la ciudad de Puako, un lugar ampliamente monitoreado, ha sufrido pérdidas significativas, dijo. La cobertura de coral allí ha disminuido en aproximadamente un 70% desde 1975.

"Este es probablemente uno de los ejemplos más dramáticos ya que la cobertura de coral no es tan alta en muchos lugares", dijo. "Pero como no tenemos este tipo de datos en todas partes, no podemos decir con certeza que esta no sea una historia más común".

La NOAA está proporcionando datos sobre el tema al estado, y los esfuerzos para eliminar los pozos negros y cambiar la infraestructura para ralentizar y distribuir el agua de la inundación podrían ayudar a los arrecifes de Hawái.

El estado ha prohibido los pozos negros en las nuevas construcciones y está intentando eliminar los existentes para 2050.

Aunque los arrecifes de coral en todo el mundo enfrentan amenazas por el calentamiento global, incluidas las olas de calor marinas que blanquean y matan los corales, la escorrentía de las tormentas podría resultar una amenaza más grave e inmediata para los arrecifes de Hawái.

"En Hawái, calificaría la escorrentía mucho más alta que las olas de calor marinas para impulsar el declive de los corales", dijo Greg Asner, director del Centro de Descubrimiento Global y Ciencias de la Conservación de la Universidad Estatal de Arizona.

En 2019, Asner y su equipo utilizaron tecnología de imágenes en aviones junto con datos satelitales para crear nuevos mapas detallados de todos los corales vivos en las islas hawaianas. Los datos, que ahora están siendo utilizados por científicos estatales y federales, muestran una correlación entre los contaminantes terrestres de la escorrentía y la salud de los corales.

"Más escorrentía impacta los arrecifes, principalmente al movilizar más químicos y sedimentos en la tierra", dijo Asner. "El aumento de la contaminación química y la sedimentación es un factor importante de la disminución de los corales".

Las inundaciones de marzo no fueron las primeras de su tipo.

Una tormenta de 2018 en Kauai provocó inundaciones generalizadas que aislaron a una comunidad durante semanas. La tormenta estableció un nuevo récord en Estados Unidos de lluvia en un solo día con casi 50 pulgadas (127 centímetros).

Ku'ulei Rodgers, ecologista de arrecifes de coral del Instituto de Biología Marina de la Universidad de Hawái, estudió la inundación de 2018 y la de 2002 en la misma área. Las lluvias de 2002 arrastraron la tierra de un sitio de construcción al mar y "mataron a casi todo un arrecife", dijo Rodgers.

Después de la inundación de 2018, una revisión encontró que la abundancia de peces en un arrecife cercano se había reducido en un 20% y los erizos, que ayudan a limpiar los arrecifes y mantener los corales saludables, se redujeron en un 40%.

Al tomar decisiones políticas sobre cómo proteger los arrecifes, dijo Rodgers, es importante comprender que la tierra y los océanos están entrelazados.

? Los hawaianos (nativos) sabían que había una conexión entre los dos porque cualquier cosa que hicieran en las tierras altas afectaría su pesca río abajo ", dijo. "Cuanto mejor sea la cuenca, mejor será el arrecife y viceversa".