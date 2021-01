Las leyendas, de lejos

Ciudad de México.

El Rally Dakar fue la primera competencia de deporte motor que se realizó en 2021 adoptando las medidas sanitarias debido a la pandemia por Covid-19.

Juan Pablo Guillén, único mexicano en la ruda prueba, expresó que no hubo convivencias, y que a las leyendas del rally, como los tricampeones Carlos Sainz y Nasser Al-Attiyah o el multilaureado Stéphane Peterhansel, sólo los saludan de lejos, para evitar las reuniones.

"Lamentablemente no hubo convivencia. El uso de tapabocas era todo el tiempo, si no te multaban con tiempo (en el cronometraje acumulado). Algo que no me gustaba, pues fue en la ceremonia de inauguración, fue que todos estábamos con tapabocas, es tu ilusión salir ahí en el escenario y que te vea la cara tu mamá, es lo que está triste, pero hay que adaptarnos a esta medida", señaló el piloto tricolor.

Para 2022, "Juanito Pistolas" desea volver al Dakar para superar su marca y, ahora si, poder convivir con los referentes del rallismo a nivel mundial.

"(Cuando me preguntan si fue lo que esperaba), sí y no: sí al ver esa magnitud de camiones que sólo había visto en la televisión, todas las escuderías y algo que no me esperaba fue la organización, todas las personas que te ayudaban con los tiempos, en el comedor, todos con una excelente actitud, no me lo esperaba, estoy muy contento", comentó Guillén.