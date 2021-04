Las deficiencias graves en sanidad, educación y vivienda golpean al 25% del territorio mexicano

El Índice de Rezago Social señala las comunidades con mayor necesidad de atención en políticas de desarrollo social para apoyar a la toma de decisiones en la esfera pública. Para ello, establece un índice que permite ordenar las entidades federativas, municipios y localidades de acuerdo con su nivel de rezago social. Para medir la puntuación, se valoran indicadores de rezago educativo, acceso a los servicios de salud, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en el domicilio y activos en el hogar. Coneval recuerda en su informe que el índice no es una medición de pobreza, ya que no incorpora todas las dimensiones que la medición "multidimensional de la pobreza debe de contemplar" de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social.

Para el ámbito educativo se valora la población mayor de 15 años analfabeta, la que no ha acabado la educación básica y la que no asiste a la escuela y tiene entre 6 y 14 años. El indicador de salud se estima con la cantidad de personas que declararon no tener acceso al servicio. Respecto a la vivienda, se tiene en cuenta cuantas están construidas sobre piso de tierra y se valora si tienen excusado o sanitario, agua entubada de la red pública, si disponen de drenaje y si tienen acceso a energía eléctrica. En cuanto a bienes, se valora si cuentan con lavadora y refrigerador.

En esa cuarta parte de México que las mayores deficiencias sociales, Chiapas obtuvo la puntuación más alta de rezago social, con un índice de 2.644. Le sigue Oaxaca con 2.591, Guerrero con 2.450. Veracruz con 1.143 y Puebla con 0.744. Salvo este último, todos encajan en un perfil de rezago muy alto. Por el lado contrario, los Estados con menores tasas son Nuevo León con un índice de -1.255, Coahuila con -1.148, Ciudad de México con -1.115, Aguascalientes con -1.102 y Colima con -0.691.