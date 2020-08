Las cooperativas de ahorro y préstamo son el mecanismo a considerar

El presidente de la Comisión de economía social y fomento al cooperativismo de la Cámara de Diputados, diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, se comprometió a concretar las modificaciones a la ley que impulsen al sector cooperativo de ahorro y préstamo, que durante mucho tiempo ha estado abandonado, esto al concluir las audiencias públicas "Hacia la construcción de una política de Estado para la economía social y solidaria" organizados por dicha comisión que inició desde el mes de enero.

Mendoza Acevedo, asegura que las cooperativas de ahorro y préstamo son el mecanismo de financiamiento y ahorro, con principios y valores claros, que brindan bienestar a las comunidades donde se encuentran operando.

Las Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS) consolidan proyectos locales que generan empleo y crecimiento económico. Siendo la alternativa para el desarrollo económico sostenible, porque fomentan la inclusión financiera a través de la cultura del ahorro, el acceso a préstamos al alcance de la población, en comparación con otras instituciones lucrativas, y además, con los excedentes realizan obras sociales en beneficio de sus socios y su comunidad.

El futuro económico y social en México, es el reconocer a las cooperativas de ahorro y préstamo de México como herramienta estratégica para el crecimiento económico y social; a corto plazo, para procurar el crecimiento derivado de la caída de la actividad económica, y a largo plazo, consolidar su carácter social, para la generación de proyectos productivos.

Otro elemento que hace visible a las Socaps, es que afrontan situaciones de crisis con unidad, como una gran familia que procura el bienestar de todos, además de responsabilidad y previsión, ya que no se busca el lucro. El apoyo que brindan también tiene un carácter social, otorgando préstamos a sus socios con bajas tasas, para afrontar las situaciones adversas.

México y el mundo sin cooperativas, sería un país con instrumentos financieros basados en el lucro y la búsqueda irresponsable de rendimientos. No existirían comunidades en crecimiento económico, y muchas regiones del país se encontrarían en situaciones de pobreza y poca producción. En el caso internacional, muchos países no contarían con el desarrollo actual, y no existirían casos de éxito como Alemania o Canadá, donde las cooperativas de ahorro y préstamo son la base para las actividades económicas.

El Diputado Luis Mendoza, puntualizó que las cooperativas que pertenecen a la Concamex (Confederación de cooperativas de ahorro y préstamo de México), cuentan con el respaldo y certidumbre que brinda esta confederación, así como la constante búsqueda de los objetivos con base en los principios cooperativistas, el respeto a los socios y a la toma democrática de las decisiones. Forman parte de la vanguardia en materia de cooperativas de ahorro y préstamo, con una coordinación internacional, que nutre el funcionamiento del cooperativismo nacional.