Las Chivas incomoda a Concacaf: Almeyda

Sin poner excusas por las ausencias, por las condiciones climatológicas o por la ventaja que tiene su rival con descanso autorizado por la MLS, el técnico Matías Almeyda dijo que sus Chivas están listas para definir el pase a la Final de Concachampions, aunque la Concacaf los vea como equipo incómodo.

Al menos así lo dejó ver el estratega argentino, al referirse a la sanción de dos partidos que la Confederación le dio a su capitán Jair Pereira, misma que ya fue apelada.

"A mi en lo particular me resultó muy extraño, pero más extraño me resulta por ser el equipo que tiene sólo mexicanos y por ahí incomoda que llegue este equipo con solo mexicanos a una Final, pero estamos preparados para la lucha, para combatir, estamos en competición, somos un equipo competitivo y este equipo ya ha demostrado que tiene seis finales, entonces al llegar a una Semifinal estamos acostumbrados y trataremos de cuidar este resultado y por ahí buscar algo más todavía dentro de los 90 minutos", declaró Almeyda.