Las catrinas, una tradición que perdura

Un ejemplo de ello es Memo Yee, el experto makeup artist que año con año con apoyo de una modelo da vida al significativo personaje, en este 2021 su proyecto fue denominado "La dama divina", en la cual hace su aportación con el apoyo de Montserrat Amador.

"Para este año rindo un homenaje además de La Catrina a todas aquellas mujeres que buscan siempre protagonizar, con un ejemplo de trabajo, constancia y elegancia. Este proyecto me gustó porque no sólo me permitió plasmar el arte del maquillaje si no también cree cada una de las piezas del atuendo que luce la modelo".

Por su parte Montserrat Amador detalla que para ella es un gran orgullo ser parte de proyectos en donde la historia tiene un papel importante, ya que busca una voz en la juventud, compartir ideas, propuestas y actividades que motiven a las nuevas generaciones.

Como parte de los proyectos de ambas personalidades están seguir promoviendo todo lo relacionado con la historia y la cultura, a través de campos como el maquillaje y el modelaje, respectivamente.