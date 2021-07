Las botas de los punks vuelven a pisar fuerte

Permira quiere aprovechar un momento alto de una marca que, a pesar del mito que le rodea como producto fetiche, tiene una larga tradición de tendencia al tobogán. Las botas que calzaban The Who o los Sex Pistols en los años sesenta y setenta del siglo pasado, icono de los punk y de la clase obrera británica, famosas por los ocho pares de ojetes de metal que enlazan sus interminables cordones, lo mismo caen en el olvido que se vuelven a poner de moda.

Buenos resultadosEl mejor argumento de Permira para encontrar comprador es la transformación que le ha dado a la cuenta de resultados de la firma. En el pasado año fiscal, las ventas aumentaron un 30% y alcanzaron los 455 millones de libras (532 millones de euros). El resultado bruto de explotación (ebitda) subió un 70% (hasta 85 millones de libras). Las ventas directas al consumidor crecieron un 42% y las operaciones mayoristas un 23%. La marca cuenta ya con 109 tiendas distribuidas por 63 países, después de la apertura de 24 establecimientos en 2018, incluyendo cuatro en Estados Unidos, seis en Japón y uno en Hong Kong. "Nuestro objetivo es mejorar continuamente nuestro compromiso con los consumidores y generar un crecimiento financiero sostenible, al tiempo que se mantiene la autenticidad de la marca y nuestra propuesta de una autoexpresión rebelde", sostienen fuentes de la compañía.

La rebeldía ha sido uno de los estandartes de los consumidores de Dr Martens, unas botas que no son exactamente convencionales. Pero esa rebeldía también parece expresarse en el momento de las quejas. Un comentario aparentemente inocente enviado por un cliente decepcionado provocó hace un par de semanas una catarata de críticas de consumidores que creen que la marca ya no es lo que era. Y atribuyen ese cambio, fundamentalmente, al hecho de que ahora sus botas se fabrican sobre todo en China y con materiales, dicen, de peor calidad. Denuncian, por ejemplo, que las gruesas suelas ya no están sujetas con clavos, sino pegadas con cola

La tormenta empezó con una queja en la sección de consumidores del diario The Guardian: "Le compré a mi hija unas botas Dr Martens (plataforma Jadon) en las Navidades del año pasado; una inversión considerable de 170 libras pero que merecía la pena, pensaba yo, porque son famosas por su gran durabilidad. En menos de seis meses aparecieron agujeros, incluidas amplias rajas encima de los tacones". La queja iba acompañada de una foto de una de esas rajas y la explicación de que Dr Martens nunca contestó a sus intentos de que le dieran explicaciones. En un solo día, el periódico recibió casi 300 mensajes sobre el tema, la inmensa mayoría de ellos denunciando la progresiva pérdida de calidad del producto.